Ford : va supprimer 12.000 emplois en Europe

27/06/2019 | 15:36

Ford annonce l'adoption d'un nouveau modèle économique en Europe afin d'améliorer ses résultats financiers dans la région, une décision qui aura un impact sur environ 12.000 emplois dans ses installations et ses coentreprises d'ici la fin de 2020.



Le constructeur américain a ainsi précisé qu'il envisageait de réduire sa capacité de fabrication en Europe à 18 sites d'ici la fin de 2020, contre 24 au début de 2019. Ses projets incluent la fermeture d'usines au Royaume-Uni, en France et en Russie, ainsi que la vente d'une usine de transport en Slovaquie.





