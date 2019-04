Ford : veut lancer plus de 30 nouveaux véhicules en Chine

04/04/2019 | 13:07

Ford indique avoir l'intention de lancer plus de 30 nouveaux véhicules (dont plus de 10 électrifiés) en Chine durant les trois prochaines années, dans le cadre de son plan de transformation sur ce marché.



Le constructeur américain a ainsi dévoilé hier un tout nouveau SUV de taille intermédiaire, baptisé Ford Escape et doté d'une 'face avant unique conçue pour la Chine'.



Dans le même temps, Ford annonce souhaiter renforcer ses partenariats dans le pays et sa coopération avec ses partenaires dans les coentreprises Changan et Jiangling, tout en mettant en place une nouvelle équipe de direction, composée de dirigeants locaux possédant une vaste expérience du secteur automobile chinois.



Rappelons que les ventes de Ford ont chuté de 37% en Chine l'an dernier.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.