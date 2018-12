La valeur du jour à Wall Street Le secteur automobile se distingue, les droits de douane bientôt abaissés en Chine ?

0

Le secteur automobile est bien orienté aujourd’hui. En effet, son cadeau de Noël pourrait être livré un peu en avance cette année. Selon Bloomberg, la Chine s’apprêterait à réduire ses droits de douanes sur les voitures venant des Etats-Unis. Actuellement de 40%, ils passeraient à 15%. C’est en tout cas un scénario qui devrait être étudié dans les prochains jours par les autorités chinoises.Cette information irait dans le sens des dires de Donald Trump qui s'est réjouit sur Twitter cet après-midi de " conversations très productives avec la Chine " et a prévenu que des annonces importantes seraient à surveiller.Déjà au sortir du G20, début décembre, le président américain indiquait que la Chine avait accepté de réduire et retirer ses droits de douane sur les voitures en provenance des États-Unis qui entrent en Chine. " Ma rencontre en Argentine avec le président chinois Xi a été extraordinaire ", avait déclaré Donald Trump sur Twitter, ajoutant que " les relations avec la Chine ont fait un GRAND bond en avant! ". Le dirigeant n'avait toutefois pas précisé le calendrier d'une telle mesure.Dans l'intervalle, les valeurs automobiles en profitent à Wall Street : General Motors (+3,31%), Ford (+1,82%), Goodyear (+1,85%). En Europe, les constructeurs allemands, qui s'avèrent être des exportateurs hors pairs, en bénéficient également : +3,63% pour Daimler, +3,45% pour Volkswagen et +2,43% pour BMW.