SP abaisse la note de solvabilité de Ford, en raison de contre-performances en

Chine et en Europe

NEW YORK (awp/afp) - L'agence de notation Standard and Poor's a annoncé vendredi avoir abaissé d'un cran, à "BBB-", la note de solvabilité financière de Ford, estimant que les récentes contre-performances du constructeur automobile en Chine et en Europe allaient rendre difficile d'atteindre ses objectifs de rentabilité à terme.

S&P juge aussi que la cure d'austérité en cours chez le groupe américain pourrait buter sur la dégradation de la conjoncture économique mondiale et les risques géopolitiques.

Ford a enregistré une perte de 281 millions de dollars en Chine au troisième trimestre et un déficit de 179 millions en Europe.

