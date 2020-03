Tesla : profite du rebond, un analyste relève son opinion

19/03/2020 | 17:47

Le titre Tesla s'envole de plus de +14% à Wall Street. Morgan Stanley est passé de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne' sur l'action Tesla malgré l'impact économique négatif à court terme résultant de la crise du COVID-19.



Le courtier américain estime que le constructeur automobile californien dispose de liquidités suffisantes et d'un accès aux capitaux pour faire face aux perturbations à court terme sur la production et les ventes, a déclaré le bureau d'analyses dans une note envoyée aujourd'hui aux clients.



Morgan Stanley a réduit son objectif de cours sur l'action de 480 à 460 dollars, l'action se négociant actuellement en dessous de ce niveau, ce qui incite le courtier à voir un 'risque-bénéfice plus équilibré'. Le titre Tesla est actuellement en hausse de plus de 13% sur le Nasdaq.



