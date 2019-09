FORESTIERE EQUATORIALE : Résultats du premier semestre 2019

LA FORESTIÈRE ÉQUATORIALE











Résultats du premier semestre 2019 Le 12 septembre 2019

Le Conseil d’administration de La Forestière Équatoriale, réuni le 12 septembre 2019, a arrêté les comptes du premier semestre 2019.

Le chiffre d’affaires consolidé de La Forestière Équatoriale du premier semestre 2019 s’établit à 20 318 millions de francs CFA, contre 20 492 millions de francs CFA au premier semestre 2018, en baisse de 1 %, à périmètre et taux de change constants. Il est essentiellement réalisé par Sitarail, qui exploite la ligne de chemin de fer reliant la Côte d’Ivoire au Burkina Faso. La hausse de 1 % du trafic de marchandises n’a pas permis de totalement compenser le recul de -6 % de l’activité voyageurs sur la période.

Le résultat opérationnel du premier semestre 2019 ressort à 92 millions de francs CFA , contre 484 millions de FCFA au 1er semestre 2018. Il comprend essentiellement le résultat de Sitarail qui bénéficie de la hausse des volumes (+3%) et d’une plus grande efficacité opérationnelle mais qui est impacté à hauteur de 570 millions de FCFA par des charges non récurrentes d’une part, et par une augmentation des dotations aux amortissements des 4 nouvelles locomotives mises en service en octobre 2018 d’autre part.

Le résultat financier du premier semestre 2019 s’établit à -170 millions de francs CFA contre -180 millions de francs CFA au premier semestre 2018.

Après prise en compte d’un crédit d’impôts de 7 millions de francs CFA, le résultat net consolidé est une perte nette de -70 millions de francs CFA, contre 255 millions de francs CFA au premier semestre 2018.

Chiffres consolidés de La Forestière Équatoriale





(en millions de francs CFA) 1er semestre 2019 1er semestre 2018 Chiffre d'affaires 20 318 20 492 Résultat opérationnel 92 484 Résultat financier (170) (180) Impôts 7 (49) Résultat net (70) 255 Résultat net part du Groupe 2 161

Les procédures d'examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport d'examen limité sera émis après vérification du rapport semestriel d’activité.

Annexe

Évolution du chiffre d’affaires par activité au 1er semestre





(en millions de francs CFA) 1er semestre 1er semestre 1er semestre Evolution Evolution 2019 2018 (1) 2018 publiée organique Transport et logistique 20 318 20 492 20 492 -1% -1% Total chiffre d'affaires 20 318 20 492 20 492 -1% -1%

Les valeurs présentées sont exprimées en millions de francs CFA et arrondies à l’unité la plus proche. Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

Évolution du chiffre d’affaires par trimestre





(en millions de francs CFA) 1er trimestre 2ème trimestre 2019 2018 (1) 2018 2019 2018 (1) 2018 Transport et logistique 10 204 10 410 10 410 10 114 10 082 10 082 Total chiffre d'affaires Groupe 10 204 10 410 10 410 10 114 10 082 10 082

Les valeurs présentées sont exprimées en millions de francs CFA et arrondies à l’unité la plus proche. Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

