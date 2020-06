Formula One : AWS et Formula 1 annoncent de nouvelles statistiques sur les performances de course pour la saison 2020

La première d’une série de six statistiques de course en temps réel sera lancée lors du FORMULA 1 ROLEX GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH, du 3 au 5 juillet, offrant aux amateurs de course davantage de renseignements concernant l’action sur la piste, grâce aux performances combinées du pilote, de l’équipe de course et du véhicule

Aujourd'hui, Amazon Web Services, Inc. (AWS), société d’Amazon.com (NASDAQ : AMZN), et Formula 1 (F1) (NASDAQ : FWONA, FWONK) lancent six nouvelles statistiques de course en temps réel, qui seront déployées tout au long de la saison 2020, et qui commenceront par le lancement des « Scores de performances automobiles » à l’occasion du Grand Prix d’ouverture de la saison à Spielberg, en Autriche, du 3 au 5 juillet. Les « Scores de performances automobiles » permettent d’isoler les performances d’une voiture individuelle, et offrent aux amateurs de course la possibilité de comparer ses performances avec celles des différents véhicules au coude à coude. Le nouvel ensemble de statistiques qui sera proposé cette saison s’appuiera sur un éventail de services AWS, notamment l’apprentissage machine, afin d’offrir aux amateurs de course la possibilité de comparer leurs pilotes et bolides préférés, ainsi que de mieux prévoir les résultats des courses. En savoir plus sur : https://aws.amazon.com/f1/.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20200624005305/fr/

F1 Insights Powered by AWS - Car Performance Scores. Courtesy of F1.

Grâce à 300 capteurs sur chaque voiture de course de F1, générant plus de 1,1 million de points de données par seconde transmis depuis les voitures vers le stand de ravitaillement, la Formule 1 est un sport véritablement axé sur les données, dans le cadre duquel l’excitation provient surtout du recueil de détails palpitants sur les statistiques de performance. F1 s’appuie sur la portée et l’étendue des services d’AWS pour diffuser, traiter et analyser ces flux de données en temps réel, et pour ensuite les présenter de manière utile aux téléspectateurs de F1 à travers le monde. Les nouvelles données relatives aux « Scores de performances automobiles » s’afficheront en tant que graphique sur l’écran, en fournissant aux amateurs de course une analyse complète des performances totales d’une automobile, en utilisant quatre indicateurs principaux : prise de virage à faible vitesse, prise de virage à grande vitesse, ligne droite, et tenue de route du véhicule. Le nouveau graphique illustrera la manière dont ces indicateurs se comparent d’une voiture à une autre, permettant aux amateurs de course d’évaluer les performances relatives d’une automobile donnée dans ces différents domaines, et de découvrir sur quelles performances chaque équipe et pilote s’inscrit en tête ou perd un temps crucial par rapport à ses rivaux.

F1 et AWS ont précédemment annoncé six Renseignements F1, parmi lesquels la vitesse de sortie, la stratégie prévue au stand de ravitaillement, la fenêtre du stand, les prévisions d’affrontement, la bataille stratégique sur le stand, ainsi que les performances des pneus, et déploieront six statistiques supplémentaires relatives à des « Renseignements F1 alimentés par AWS » sur des graphiques à l’écran, du mois de juillet jusqu’au mois de décembre de cette saison, offrant aux amateurs de course davantage de visibilité sur le processus décisionnel instantané et l’action sur la piste, ainsi que sur les coulisses du stand derrière lesquelles les stratèges de chaque équipe opèrent.

Scores de performances automobiles : isolent les performances d’une automobile individuelle et permettent aux amateurs de course de comparer ses performances avec celles des différents véhicules au coude à coude (lancement lors du GRAND PRIX FORMULA 1 ROLEX GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2020, du 3 au 5 juillet).

isolent les performances d’une automobile individuelle et permettent aux amateurs de course de comparer ses performances avec celles des différents véhicules au coude à coude (lancement lors du GRAND PRIX FORMULA 1 ROLEX GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2020, du 3 au 5 juillet). Comparaison ultime de la vitesse des pilotes : permet aux amateurs de course de découvrir comment leurs pilotes favoris se comparent par rapport aux autres pilotes au cours de l’histoire, en remontant jusqu’en 1983, afin d’aider à déterminer le pilote le plus rapide de tous les temps (lancement lors du 70 e ANNIVERSAIRE DU GRAND PRIX EMIRATES FORMULA 1 2020, du 7 au 9 août).

permet aux amateurs de course de découvrir comment leurs pilotes favoris se comparent par rapport aux autres pilotes au cours de l’histoire, en remontant jusqu’en 1983, afin d’aider à déterminer le pilote le plus rapide de tous les temps (lancement lors du 70 ANNIVERSAIRE DU GRAND PRIX EMIRATES FORMULA 1 2020, du 7 au 9 août). Performances relatives à la prise de virage à faible vitesse/à grande vitesse : permet aux amateurs de course d’observer avec quelle efficacité les pilotes prennent les virages les plus rapides sur la piste, en atteignant plus de 175 km/h ou 109 mi/h, et les virages à faible vitesse (en dessous de 125 km/h ou 78 mi/h) par rapport aux autres véhicules, ce qui se révèle critique pour le temps par tour (lancement lors du GRAND PRIX FORMULA 1 ROLEX DE BELGIQUE, du 28 au 30 août).

permet aux amateurs de course d’observer avec quelle efficacité les pilotes prennent les virages les plus rapides sur la piste, en atteignant plus de 175 km/h ou 109 mi/h, et les virages à faible vitesse (en dessous de 125 km/h ou 78 mi/h) par rapport aux autres véhicules, ce qui se révèle critique pour le temps par tour (lancement lors du GRAND PRIX FORMULA 1 ROLEX DE BELGIQUE, du 28 au 30 août). Classement des compétences des pilotes : décompose et évalue les compétences des pilotes, sur la base des facteurs les plus importants en matière de performances globales, afin d’aider à identifier le meilleur « pilote total » sur la piste. En calculant plusieurs sous-ensembles de performances sur les tours qualificatifs, les démarrages, la vitesse de course, la gestion des pneus, et les styles de dépassement/défense, ces renseignements fourniront un classement global des pilotes (lancement lors de la deuxième moitié de la saison).

décompose et évalue les compétences des pilotes, sur la base des facteurs les plus importants en matière de performances globales, afin d’aider à identifier le meilleur « pilote total » sur la piste. En calculant plusieurs sous-ensembles de performances sur les tours qualificatifs, les démarrages, la vitesse de course, la gestion des pneus, et les styles de dépassement/défense, ces renseignements fourniront un classement global des pilotes (lancement lors de la deuxième moitié de la saison). Développement de la voiture/l’équipe et performance globale de la saison Au fur et à mesure que la saison progresse, ces renseignements détermineront les performances cumulées d’une équipe d’une course à l’autre, afin de découvrir les taux de développement de chaque équipe (lancement lors de la deuxième moitié de la saison).

Au fur et à mesure que la saison progresse, ces renseignements détermineront les performances cumulées d’une équipe d’une course à l’autre, afin de découvrir les taux de développement de chaque équipe (lancement lors de la deuxième moitié de la saison). Prédictions qualificatives et vitesse de course : rassemble les données des tours d’essai et des tours qualificatifs afin de prédire quelle équipe est vouée au succès avant chaque session de course. Ces prédictions renforceront l’intrigue et l’excitation avant la session qualificative du samedi et la course du dimanche (lancement lors de la deuxième moitié de la saison).

Afin de créer ces nouveaux renseignements, Formula 1 utilisera 70 années de données de course historiques stockées dans Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), combinées aux données en temps réel qui sont transmises à partir des capteurs situés sur les véhicules de course F1 et les bords de la piste vers le cloud via Amazon Kinesis, service de collecte, de traitement et d’analyse de données en temps réel. Les ingénieurs et scientifiques de F1 utiliseront ces données pour exploiter des modèles d’apprentissage machine (AM) avec Amazon SageMaker, service d’AWS permettant la création, la formation et le déploiement de modèles d’apprentissage machine. F1 est capable d’analyser des indicateurs de performances de course en temps réel en déployant ces modèles d’apprentissage machine sur AWS Lambda, qui exécute des codes sans avoir à fournir ou à gérer des serveurs. Tous les renseignements seront intégrés aux flux de diffusion internationaux des courses de F1 à travers le monde, notamment sa plateforme numérique F1.tv, afin de permettre aux amateurs de course de comprendre les décisions instantanées et les stratégies de course prises par les pilotes ou les stratèges d’équipe qui influent sensiblement sur les résultats de la course.

« Depuis deux ans, Formula 1 a adopté les services d’AWS afin d’effectuer des analyses de données dynamiques et intenses. Les renseignements F1 que nous proposons ensemble aujourd’hui rapprochent les fans de la piste plus que jamais auparavant, et dévoilent des récits et des renseignements inédits sur les coulisses des stands », a déclaré Rob Smedley, ingénieur en chef chez Formula 1. « Nous sommes ravis d’enrichir cette relation fructueuse afin de donner vie à encore plus de renseignements, en permettant aux amateurs de course d’en savoir davantage sur les diverses façons dont les pilotes et les équipes de course travaillent ensemble pour influer sur leur réussite. »

« Les courses de Formula 1 mêlent physique et performances humaines, en générant des données efficaces mais complexes, qu’AWS nous aide à exploiter. Notre formidable relation avec F1 a d’ores et déjà produit des statistiques qui ont rapproché les fans des paddocks de course, et notre étude sur l’aérodynamique des véhicules de course influence les conceptions de véhicules pour la saison 2022 », a déclaré Mike Clayville, vice-président des ventes commerciales mondiales chez AWS. « Cette année, nous sommes ravis de renforcer la puissance des données de F1 dans le cloud, et de dévoiler de nouveaux renseignements qui permettent aux amateurs de course de mieux comprendre la riche complexité de la F1. »

Pour en savoir plus sur le premier Renseignement F1 2020, les Scores de performances automobiles, cliquez ici. Pour en savoir plus sur AWS et son implication aux côtés de Formula 1, rendez-vous sur : https://aws.amazon.com/f1/. Pour obtenir d’autres actualités sur la manière dont AWS aide Formula 1 à concevoir le véhicule de course de nouvelle génération, rendez-vous sur : https://aws.amazon.com/f1/news/.

À propos d’Amazon Web Services

Depuis 14 ans, Amazon Web Services est la plateforme cloud la plus complète et la plus largement adoptée à travers le monde. AWS offre plus de 175 services complets d’informatique pour le stockage, les bases de données, la mise en réseau, les analyses, la robotique, l’apprentissage machine et l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des objets (IdO), le mobile, la sécurité, l'hybride, la réalité virtuelle et augmentée (RV et RA), les médias, ainsi que le développement, le déploiement et la gestion d’applications depuis 76 zones de disponibilité (Availability Zones, AZ) dans 24 régions géographiques, avec des plans annoncés pour neuf autres zones de disponibilité et trois autres régions AWS en Indonésie, au Japon et en Espagne. Des millions de clients, notamment certaines des startups enregistrant la croissance la plus rapide, de très grandes entreprises, et des agences gouvernementales de premier plan, font confiance à AWS pour alimenter leurs infrastructures, les rendre plus souples et réduire leurs coûts. Pour en savoir plus sur AWS, rendez-vous sur aws.amazon.com.

À propos d’Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : une focalisation sur le client plutôt que sur la concurrence, une passion pour l’invention, un engagement envers l’excellence opérationnelle et une réflexion à long terme. Les commentaires des consommateurs, les achats en un clic, les recommandations personnalisées, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa figurent parmi les produits et services lancés par Amazon. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur amazon.com/about, et suivez @AmazonNews.

À propos de Formula 1®

La course de Formula 1® a débuté en 1950 et est la compétition automobile la plus prestigieuse au monde, et la série annuelle d'évènements sportifs la plus populaire au monde. Le Championnat du Monde de Formule 1 2020 de la FIA (Formula One World Championship™) se déroule de mars à novembre, à travers 22 épreuves, dans 22 pays répartis sur cinq continents. Formula One World Championship Limited fait partie de Formula 1®, et détient les droits commerciaux exclusifs du Formula One World Championship™ de la FIA. Formula 1® est une filiale de Liberty Media Corporation (NASDAQ : LSXMA, LSXMB, LSXMK, BATRA, BATRK, FWONA, FWONK) attribuée aux actions reflet de Formula One Group. Le logo F1, le logo F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB et les marques connexes sont des marques de commerce de Formula One Licensing BV, société de Formula 1. Tous droits réservés.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200624005305/fr/