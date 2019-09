Formulafirst voit ses gains semestriels dopés par l'effet Trump

Zurich (awp) - La société d'investissement Formulafirst a étoffé ses bénéfices au premier semestre 2019, à plus de 2,5 millions de francs suisses, après avoir bouclé de justesse dans le vert un an plus tôt.

Dans son rapport à mi-parcours publié lundi soir, l'entreprise cotée sur SIX a indiqué avoir profité de la valorisation des marchés boursiers provoquée par la vague massive de rachats d'actions aux Etats-Unis dans le sillage des taxes punitives annoncées par le président américain Donald Trump.

Pendant la période sous revue, la valeur nette d'inventaire (VNI) a bondi de 14,1% à 29,56 francs suisses, mais reste en deçà des 33,10 francs suisses affichés à fin juin 2018.

Malgré les incertitudes liées à la guerre commerciale et au Brexit, les actions restent une proposition d'investissement alléchante dans un contexte marqué par des taux bas, voire négatifs, indique la société sise à Tortola, dans les îles vierges britanniques.

"La bonne santé de l'économie US est un signe positif pour un rendement des actions au cours des 12 prochains moins", ajoute Formulafirst, soulignant qu'elle tirera profit de "toute faiblesse" pour étoffer son portefeuille de participations.

La société compte près de deux tiers de ses investissements en Allemagne et le reste en Suisse. Parmi ses principales participations helvétiques figurent Fielmann (9,4%), Forbo (8,2%), SGS (7,6%), Sonova (7,3%) et Swatch (6,3%).

