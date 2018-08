Formulafirst voit ses résultats semestriels chuter

Zurich (awp) - La société de participations Formulafirst a vu ses résultats s'effondrer au premier semestre, après avoir vu le produit de ses placements se contracter fortement.

Le produit d'exploitation net a chuté à 0,6 million de francs suisses, après 5,1 millions au premier semestre 2017. Les charges opérationnelles se sont cependant aussi contractées à 0,4 million, contre 1,3 million un an plus tôt, a détaillé dans son rapport à mi-parcours la société basée aux Iles vierges britanniques et cotée à la Bourse suisse.

La rentabilité a suivi le même chemin, le résultat avant impôts s'établissant à 0,2 million sur les six premiers mois de l'année, après 3,8 millions il y a un an. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a pour sa part fondu à un peu plus de 76'500 francs suisses, contre 3,6 millions aprè six mois en 2017.

Au 30 juin, la valeur nette d'inventaire s'affichait à 33,10 francs suisses, en hausse de 0,6% par rapport à fin décembre 2017.

Les cinq plus importantes positions de la société étaient Fresenius (10,0%), Swatch (8,7%), SAP (8,6%), SGS (+8,4%) et Krones (8,1%).

