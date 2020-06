Fortum Oyj : L'hésitation devrait laisser place à la volatilité 19/06/2020 | 10:28 achat En attente

Cours d'entrée : 17.7€ | Objectif : 20.5€ | Stop : 16.3€ | Potentiel : 15.82% Une sortie par le haut de la phase d'accumulation observée dernièrement laisserait supposer le retour d'une dynamique haussière franche par le biais d'une hausse de la volatilité.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 20.5 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.46 pour l'année 2020.

L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Points faibles L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services aux collectivités d'électricité - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. FORTUM OYJ -19.75% 17 607 NEXTERA ENERGY 2.80% 121 839 ENEL S.P.A. 5.67% 85 286 IBERDROLA 8.52% 71 907 DOMINION ENERGY, INC. 2.06% 70 942 DUKE ENERGY CORPORATION -5.96% 63 028 SOUTHERN COMPANY -12.03% 59 250 AMERICAN ELECTRIC POWER -12.97% 40 524 EXELON CORPORATION -16.21% 37 222 XCEL ENERGY 1.61% 33 879 EVERSOURCE ENERGY -0.41% 29 020

Gallien Girardot © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2020 51 136 M 57 346 M - Résultat net 2020 1 588 M 1 781 M - Dette nette 2020 7 921 M 8 882 M - PER 2020 9,83x Rendement 2020 6,18% Capitalisation 15 683 M 17 607 M - VE / CA 2019 VE / CA 2020 0,46x Nbr Employés 19 935 Flottant 47,2% Prochain événement sur FORTUM OYJ 19/08/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 19 Objectif de cours Moyen 17,63 € Dernier Cours de Cloture 17,66 € Ecart / Objectif Haut 50,1% Ecart / Objectif Moyen -0,16% Ecart / Objectif Bas -32,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Pekka Ilmari Lundmark President & Chief Executive Officer Matti Juhani Lievonen Chairman Markus Heikki Erdem Rauramo Chief Financial Officer Kim Juhani Ignatius Independent Non-Executive Director Tiina Marjukka Tuomela Director & Executive VP-Generation Division