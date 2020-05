Fortum Oyj : S'attendre au retour d'une tendance affirmée 26/05/2020 | 08:34 achat En cours

Cours d'entrée : 16.1€ | Objectif : 17.45€ | Stop : 14.5€ | Potentiel : 8.39% En phase d'accumulation horizontale, le timing apparaît intéressant pour se positionner sur Fortum Oyj et anticiper ainsi une extraction par le haut de cette zone de congestion.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 17.45 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Le titre est valorisé sur 2020 à 0.43 fois son chiffre d’affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Points faibles Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 16.88 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.

Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 16.88 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.

La configuration technique de long terme demeure dégradée sous le niveau de résistance en données hebdomadaires des 17.45 EUR.

Données financières (EUR) CA 2020 50 251 M EBIT 2020 1 505 M Résultat net 2020 1 503 M Dette 2020 7 565 M Rendement 2020 6,60% PER 2020 9,22x PER 2021 10,5x VE / CA2020 0,43x VE / CA2021 0,29x Capitalisation 14 213 M Prochain événement sur FORTUM OYJ 19/08/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 17 Objectif de cours Moyen 17,98 € Dernier Cours de Cloture 16,52 € Ecart / Objectif Haut 62,3% Ecart / Objectif Moyen 8,85% Ecart / Objectif Bas -27,3%

Dirigeants Nom Titre Pekka Ilmari Lundmark President & Chief Executive Officer Matti Juhani Lievonen Chairman Markus Heikki Erdem Rauramo Chief Financial Officer Kim Juhani Ignatius Independent Non-Executive Director Tiina Marjukka Tuomela Director & Executive VP-Generation Division