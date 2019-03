Fosun Tourism : Les nouveaux complexes du Club Med seront "asset light" 0 19/03/2019 | 10:25 Envoyer par e-mail :

HONG KONG (Reuters) - Fosun Tourism Group adoptera une stratégie d'investissement minimum ("asset light") et de contrat de gestion pour les nouveaux complexes du Club Med qu'il prévoit de lancer en Chine et ailleurs ces prochaines années, a déclaré à Reuters son président. "Le modèle de contrat de gestion ne nous coûte aucun investissement en capital ni aucun risque opérationnel et contribue à un bénéfice stable. Nous adopterons un tel modèle commercial peu coûteux pour la plupart des complexes hôteliers (du Club Med) à l'avenir", a déclaré Qian Jiannong. La société, filiale du conglomérat chinois Fosun International, lancera au moins 11 nouveaux complexes hôteliers dans les années à venir sous l'enseigne française. Créée il y a trois ans, elle est entrée en Bourse à Hong Kong en décembre et a réalisé son premier bénéfice en 2018. Qian Jiannong a déclaré qu'au moins un complexe Club Med serait installé dans le district de Yanqing, dans la municipalité de Pékin. La France, l'Espagne, le Canada, les Seychelles et la République dominicaine figurent parmi les autres pays où des Club Med pourraient être construits, a-t-il ajouté. Fosun Tourism a publié dimanche un bénéfice net de 389 millions de yuans (51 millions d'euros) au titre de 2018, contre une perte de 295 millions de yuans en 2017. (Julie Zhu et Donny Kwok, Dominique Rodriguez pour le service français)