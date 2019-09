Fountain : COMMUNIQUE DE PRESSE 25 septembre 2019

Avant charges et produits non récurrents 229 K€ au 30/06/2018

Avant charges et produits non récurrents de 24 K€ au 30/06/2018

Cette dette brute comprend une partie à moins d'un an de 2.728 K€, dont 1.467 K€ de financement par factoring renouvelable et 1.262 K€ de dettes à rembourser dans les 12 mois.

Hors retraitement des contrats de location en application de l'IFRS 16, la dette financière brute consolidée au 30 juin 2019 s'élève 4.756 K€ contre 5.278 K€ au 31 décembre 2018 et 5.570 K€ au 30 juin 2018, soit en diminution de 521 K€ sur 6 mois et de 813 K€ sur 12 mois.

L'EBITDA ou cash-flow d'exploitation du 1ersemestre de l'exercice 2019 s'élève à 1.726 K€ soit 13,5% du chiffre d'affaires. Cet EBITDA est établi après application obligatoire pour la première fois en 2019 de la norme IFRS 16 suivant laquelle les contrats de location sont comptabilisés comme des contrats de leasing financier, avec pour conséquence que les charges de location anciennement prises en déduction dans l'EBITDA sont remplacées par des charges d'amortissement sur les droits d'usage portés à l'actif et des charges d'intérêts sur les dettes futures actualisées relatives à ces contrats de location, ces charges étant hors EBITDA. L'impact de l'application de cette nouvelle norme a conduit à éliminer 701 K€ de charges de location dans l'EBITDA et à reconnaître des charges d'amortissement de 677 K€ et d'intérêts de 41 K€. Hors ce changement de comptabilisation, l'EBITDA du premier semestre 2019 aurait été de 1.025 K€, soit 8% du chiffre d'affaires à comparer à 1.429 K€ au 30 juin 2018, soit 10,6% du chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires consolidé au 30 juin 2019 s'élève à 12,7 M€, soit -5,7% par rapport à fin juin 2018. Cette diminution est pour l'essentiel toujours due à la persistance de l'attrition sur les clients à faible chiffre d'affaires et à la décision de ne pas renouveler les contrats non rentables, partiellement compensé par la signature de contrats avec des nouveaux clients.

Comme expliqué dans le rapport de gestion semestriel, le conseil d'administration considère que les plans d'actions en cours devraient porter leurs fruits sur le second semestre 2019 et permettre à Fountain de limiter l'érosion de son chiffre d'affaires sur l'exercice.

PROFIL

LE GROUPE FOUNTAIN EST PRÉSENT EN FRANCE,EN BELGIQUE,AU DANEMARK ET AUX PAYS-BAS AINSI QUE DANS D'AUTRES PAYS EUROPÉENS. LE GROUPE S'EST FORGÉ UNE RÉPUTATION ET UNE IDENTITÉ FORTE REPOSANT SUR UN SERVICE ET UNE OFFRE PERSONNALISÉE DE BOISSONS CHAUDES AVEC UNE LARGE GAMME DE PRODUITS À LA CARTE. AVEC DES MACHINES À CARTOUCHES OU AUTOMATIQUES,DES MACHINES À CAPSULES,DES FONTAINES À EAU,DES ACCESSOIRES ET DE LA BISCUITERIE,LE GROUPE FOUNTAIN MET À LA DISPOSITION DE SES CLIENTS L'ENSEMBLE DES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES À UN SERVICE GLOBAL. LE GROUPE DISTRIBUE SES PRODUITS,DESTINÉS PRINCIPALEMENT AUX ENTREPRISES,VIA SES FILIALES MAIS AUSSI À TRAVERS D'UN RÉSEAU DE DISTRIBUTEURS INDÉPENDANTS.

CALENDRIER MERCREDI 25SEPTEMBRE 2019 INFORMATIONS SEMESTRIELLES AU 30JUIN 2019 FIN MARS 2020 ANNONCE DES RÉSULTATS ANNUELS 2019 SAMEDI 25AVRIL 2020 PUBLICATION DES COMPTES STATUTAIRES ET CONSOLIDÉS 2019 LUNDI 25MAI 2020 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

RENSEIGNEMENTS

Patrick Rinaldi - s.c.s. RITM - C.E.O.

(patrick.rinaldi@fountain.eu - +32 478 13 11 74)

Eric Dienst - C.F.O.

(eric.dienst@fountain.eu - tél + 32 2 389 08 11 ou + 32 475 79 57 22)

http://www.fountain.eu

Communiqué de presse - Information réglementée - Informations semestrielles 2019 - 25/09/2019 - page 4 / 4