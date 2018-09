Fountain : Communiqué de presse du 24 septembre 2019

Résultat sur cession d'actifs / autres éléments non opérationnelsRésultat avant impôts

(1) Avant charges (-) et produits (+) non récurrents de +24 K€ au 30/06/2018 et de -364 K€ au 30/06/2017. (2) Avant charges (-) et produits (+) non récurrents de +229 K€ au 30/06/2018 et de -134 K€ au 30/06/2017. La présentation des résultats respecte les modes de comptabilisation et les critères d'évaluation prévus par les normes IAS / IFRS