10/01/2019 | 09:26

Portzamparc confirme ce matin son conseil d'achat sur le titre du constructeur nautique Fountaine Pajot, qui a fait état hier d'une forte hausse de son carnet de commandes. Egalement maintenu à 163 euros, l'objectif augure d'un potentiel de hausse supérieur à 50%.



A fin décembre 2018, soit au terme de la saison nautique automnale, le volume de commandes du groupe atteignait 128,1 millions d'euros, chiffre en forte hausse de 47% sur un an. Et la direction d'anticiper 'une croissance soutenue pour l'année en cours'.



Le bureau d'études spécialiste des 'smidcaps' parisiennes précise d'emblée que cette croissance n'est pas qu'organique et que le montant 'inclut les commandes liées à Dufour', dernièrement acquis. Cela étant, 'ces données confortent notre scénario annuel', commentent les analystes.



'Fountaine Pajot reste une conviction : visibilité sur l'activité, levier opérationnel post phase de recrutement, bonne génération de cash flow...', argumente Portzamparc, qui souligne que le titre ne se traite pourtant que 7,3 fois le ratio valeur d'entreprise / résultat d'exploitation estimé pour 2018/2019.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.