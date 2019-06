Fountaine Pajot : entre dans la 'shortlist' de Portzamparc

05/06/2019 | 09:23

L'action du constructeur nautique Fountaine Pajot fait son entrée dans la liste des valeurs préférées ('shortlist') du bureau d'études Portzamparc pour le mois de juin. Les analystes soulignent le 'profil désormais 'value'' du titre et visent un objectif de 163 euros. Soit un potentiel de hausse de plus de 50%.



'La visibilité est excellente pour la saison 2019/2020', argumentent les analystes, qui anticipent un CA de 191,5 millions d'euros (dont 103,4 millions au second semestre), soit une forte croissance organique de 11,2%.



Si le 'levier opérationnel sur le périmètre catamarans (est) limité avec l'effort de recrutement', la marge opérationnelle devrait cependant s'améliorer de 140 points de base à 14,8%. En outre, 'le groupe devrait retrouver une situation de cash net dès cet exercice', ajoute Portzamparc.



Autant d'éléments que la valorisation actuelle du titre ne semble pas refléter, estime Portzamparc.









Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.