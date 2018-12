Fountaine Pajot : 'peu cher payé', selon Portzamparc

21/12/2018 | 10:20

Spécialiste des 'smidcaps' parisiennes, le bureau d'études Portzamparc confirme ce matin son conseil d'achat sur l'action Fountaine Pajot au lendemain de la publication de ses comptes annuels par le constructeur nautique. L'objectif de cours demeure fixé à 163 euros, soit un potentiel de hausse supérieur à 75%.



Sur l'exercice 2017/2018, le CA du groupe s'est envolé de 73% à 136,8 millions d'euros, dont + 34% à périmètre constant, et la marge opérationnelle a atteint 11,4% alors que Portzamparc n'anticipait que 10,7%.



Il s'agit, sanctionnent les analystes d'une 'bonne publication, globalement en ligne avec nos attentes. Nous ne changeons pas notre scénario. Le titre s'échange (sur la base d'un ratio de valeur d'entreprise/ EBITDA de) 4,8 fois au titre de 2019 et 3,7 fois pour 2020, ce qui nous semble peu cher payé pour ce groupe qui continuera à afficher une croissance à deux chiffres, qui possède un bon levier opérationnel et hors revalorisation DYC' (Dream Yacht Charter), termine la note.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.