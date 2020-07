FOUNTAINE PAJOT : bien orienté dans le sillage de ses résultats semestriels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fountaine Pajot progresse de 1,31% à 62 euros ce matin sur la place de Paris. Le spécialiste des catamarans de croisière est parvenu à maîtriser la cyberattaque qui avait affecté ses systèmes informations et une partie de ses opérations à la mi-juin. De plus, le groupe a dévoilé de solides résultats au titre du premier semestre 2019-2020.Entre septembre 2019 et février 2020, Fountaine Pajot a publié un résultat net (part du groupe) de 3,7 millions d'euros (contre 1,7 million d'euros un an plus tôt) ainsi qu'un résultat d'exploitation de 8,1 millions d'euros (contre 2,9 millions d'euros un an plus tôt). De son côté, le chiffre d'affaires s'établit à 95,6 millions d'euros lors du premier semestre 2019-2020, soit une hausse de 19,8% sur un an.L'activité est notamment portée par l'extension des gammes Moteur et Voile chez Fountaine Pajot avec l'Elba 45. Par ailleurs, l'Astréa 42 et le Saona 47 constituent toujours les meilleures ventes de cette première partie de l'année.Le groupe ajoute que le second volet du plan OCEAN 40 se poursuit avec le réaménagement du site industriel de La Rochelle (Grands voiliers et Motor Yachts) et la montée en puissance de l'usine numérique, que chez Dufour avec le plan NOVA qui commence à porter ses fruits, avec la mise à niveau des installations et des conditions de travail.Les perspectives s'annoncent toutefois plus incertaines, puisque la crise du Covid-19 fera sentir ses effets. Après avoir fermé ses sites industriels à partir de mi-mars, Fountaine Pajot a relancé progressivement depuis le 23 avril l'ensemble de ses activités.A ce jour, les sites de Fountaine Pajot ont repris une activité normative, alors que les sites de Dufour sont toujours ralentis pour s'adapter à une activité commerciale moindre.En conclusion, le groupe assure disposer d'une structure financière saine pour traverser la crise sanitaire. A fin février, le niveau de trésorerie disponible s'établissait à 57 millions d'euros.