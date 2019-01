FOUNTAINE PAJOT : « croissance soutenue » à venir, le titre bondit

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les vents sont porteurs pour Fountaine Pajot sur la place de Paris où le titre bondit de 10,39% à 102 euros, dans le sillage de ses perspectives de croissance pour l’exercice en cours qui s’achèvera le 31 août prochain. Ainsi, le volume de commandes du spécialiste des catamarans de croisière s'élève à 128,1 millions d’euros à fin décembre 2018, un chiffre en progression de 47% par rapport à la même période l'an passé. Il comprend 40,9 millions de facturations réalisées et 87,2 millions de commandes à livrer." Le niveau de commandes atteint traduit un engagement plus fort et plus précoce dans la saison par rapport à l'an passé ", s'est réjoui Fountaine Pajot.Fort de cette bonne dynamique commerciale, de l'adaptation en cours du schéma industriel et des lancements de produits, Fountaine Pajot anticipe une " croissance soutenue " pour l'année en cours.