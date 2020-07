FOUNTAINE PAJOT : la cyberattaque est maîtrisée

Données financières EUR USD CA 2020 178 M 201 M - Résultat net 2020 5,60 M 6,31 M - Tréso. nette 2020 7,50 M 8,45 M - PER 2020 18,2x Rendement 2020 1,16% Capitalisation 102 M 115 M - VE / CA 2019 VE / CA 2020 0,53x Nbr Employés 959 Flottant 46,7% Graphique FOUNTAINE PAJOT Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique FOUNTAINE PAJOT Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 86,00 € Dernier Cours de Cloture 61,20 € Ecart / Objectif Haut 40,5% Ecart / Objectif Moyen 40,5% Ecart / Objectif Bas 40,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Nicolas Gardies Managing Director & Director Claire Fountaine Chairman Vincent Laigo Director-Technical & Design Office Hélène de Fontainieu Head-Marketing, Public & Press Relations Steven Guedeu Sales Manager Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) FOUNTAINE PAJOT -35.98% 115 SHIMANO INC. 17.50% 18 013 POOL CORPORATION 28.50% 10 899 YAMAHA CORPORATION -15.95% 8 361 THOR INDUSTRIES, INC. 41.61% 5 807 POLARIS INC. -10.61% 5 568