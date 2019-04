Fountaine Pajot : ACTIVITÉ DU PREMIER SEMESTRE 2018/19

Un premier semestre en croissance de 81,4%

Un portefeuille de commandes bien orienté

Confirmation d'une année 2019 de croissance forte

Le Groupe Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de catamarans de croisière et de monocoques, annonce son chiffre d'affaires pour l'exercice en cours (clôture au 31/08/19).

Données en M€ (normes françaises) 2017/181 2018/2019 Variation

publiée Variation

Pc2 Chiffre d'affaires du 1er semestre 44,1 80,0 +81,4% +26,4%

1 : Données hors Dufour Yachts, intégré depuis le 01/05/18

2 : Variation à périmètre constant, hors intégration de Dufour Yachts

Une croissance solide portée par le segment des catamarans et des monocoques

Au titre du premier semestre de l'exercice 2018/19 (du 1er septembre 2018 au 28 février 2019), le groupe Fountaine Pajot affiche un chiffre d'affaires de 80,0 M€, en progression de +81,4%, bénéficiant pleinement de l'intégration de Dufour Yachts et d'un contexte de marché favorable. À périmètre constant, la croissance semestrielle de Fountaine Pajot s'élève à +26,4%.

Les derniers lancements tant sur le segment du catamaran (Astréa 42 et Alégria 67) que sur le segment du monocoque (Dufour 390 et Dufour 430) porte la croissance du Groupe sur cette période.

D'un point de vue géographique, l'ensemble du Groupe réalise 73% des ventes à l'export, l'intégration de Dufour Yacht ayant rééquilibré le profil des ventes vers l'Europe en particulier et dans un une moindre mesure la France.

Ainsi, le Groupe enregistre une dynamique forte en Europe avec 24% des ventes, l'activité en Amérique du Nord représente 21% des ventes et le grand export 23%. La zone caraïbe représente 16% des ventes et la France en progression représente 16% des ventes.

Perspectives 2019 : un portefeuille de commandes bien orienté

A l'issue des salons nautiques d'automne 2018, le volume de commandes du Groupe Fountaine Pajot s'élève à 197,5 M€ à fin février 2019 dont 103,4 M€ pour l'exercice en cours. Le niveau de commandes atteint traduit un engagement plus fort et plus précoce dans la saison par rapport à l'an passé.

Compte tenu du niveau d'activité de cette première partie d'exercice et des prises de commandes enregistrées le Groupe Fountaine Pajot anticipe une nouvelle année de croissance soutenue portée par la qualité et l'étendue de la gamme, et en particulier par :

L'Astréa 42 qui a reçu le prix « European Yacht of the Year » qui représente l'une des plus influentes distinctions décernées dans le milieu de l'industrie nautiques ;

L'Alegria 67, nouveau bateau amiral de la gamme catamaran à voile, récompensé lors des Christofle Yacht Style Awards à Phuket ;

Le nouveau Fountaine Pajot Motor Yachts MY40, primé aux Asia Boating Awards 2018 dans la catégorie « Best Multihull Motor Yachts ».

Par ailleurs, le deuxième volet du plan OCEAN 40 au sein de Fountaine Pajot et le plan d'amélioration interne NOVA au sein de Dufour Yachts se poursuivent, ainsi que le programme de recrutement de 150 personnes supplémentaires sur l'exercice en cours.

Les travaux de construction de l'Usine du Futur à Aigrefeuille avancent conformément au plan industriel pour une mise en service début juillet 2019. Cette usine de 6 000 m2 sera entièrement dédiée à des productions automatisées.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires réunis le 12 février dernier a approuvé le paiement d'un dividende de 1,41 € par action au titre de l'exercice 2017/18 dont le versement interviendra le 26 avril 2019.

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 45 modèles et livré 3 000 catamarans dans le monde entier. Suite au rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2017/18 (au 31 août 2018), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 136,8 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC

Information réglementée

Informations privilégiées :

