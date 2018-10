Chiffre d'affaires 2017/18 de Fountaine Pajot à périmètre constant en progression de 34% à 106 M€

Chiffre d'affaires 2017/18 du Groupe Fountaine Pajot à 137,6 M€ (incluant 4 mois d'activité de Dufour Yachts) et en données pro forma à 176,4 M€

Très bonnes perspectives 2019

Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la plaisance annonce son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 2017/18 (du 01/09/17 au 31/08/18).

Données en K€

(normes françaises) 2017/18

publié1 2016/17

publié Variation

publiée Variation

Pcc2 2017/18

pro forma3 Variation

pro forma Chiffre d'affaires 137 566 78 980 +74% +34% 176 397 +123%

1 : Données consolidées incluant Dufour Yachts depuis le 01/05/18

2 : Variation à périmètre constant hors intégration de Dufour Yachts

3 Le chiffre d'affaires pro forma 2017/18 a été établi comme si l'apport de la société Dufour Yachts était intervenu le 1/09/17



Une 8ème année consécutive de croissance très solide

Fountaine Pajot poursuit sa croissance (à périmètre constant), avec un chiffre d'affaires annuel 2017/18, légèrement supérieur aux attentes, en hausse de 34%. Cette dynamique commerciale est portée à la fois par la commercialisation en année pleine de deux nouveaux modèles, le Saona 47 dans la gamme voile et le MY 44 dans la gamme moteur et par l'amélioration des process industriels qui ont permis d'accélérer les rythmes de production et de livraisons de bateaux.

D'un point de vue géographique, Fountaine Pajot consolide son développement à l'international (87% des ventes à l'export) avec une croissance à 2 chiffres sur l'ensemble des marchés. La répartition des ventes s'établit de la manière suivante 28,4% en Europe, 23,5% en Amérique du Nord, 18% pour le grand export et 17,1% pour la zone Caraïbes. La France progresse quant à elle de 82,9% et représente 13,1% des ventes.

Concernant Dufour Yachts, le marché du monocoque est principalement orienté vers l'Europe avec 58% des ventes et en France pour 26% des ventes.



Perspectives et saison 2019

Fountaine Pajot maintient sa stratégie en termes de renouvellement et d'extension de gamme avec deux nouveaux modèles dans la gamme voile : l'Astrea 42 qui a remporté le prix du « Multicoque de l'année » décerné par Voile Magazine, et l'Alegria 67 qui a reçu une excellent accueil au dernier Cannes Yachting Festival 2018. Par ailleurs, Fountaine Pajot poursuit son développement sur le marché des yachts à moteurs avec la sortie prochaine du nouveau MY 40.

Dufour Yachts vient de lancer deux nouveautés le D390 et le D430 qui complètent ainsi la Gamme Grand Large qui couvre l'ensemble des besoins monocoque de 31 à 63 pieds.

Les portefeuilles de commandes de Fountaine Pajot et de Dufour Yachts sont bien orientés et permettent d'anticiper une nouvelle année de croissance.

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 40 modèles et livré 3 000 catamarans dans le monde entier. FOUNTAINE PAJOT offre une gamme complète et renouvelée de catamarans à voile (Lucia 40, Helia 44, Saona 47, Saba 50 et Ipanema 58) et à moteur (MY 37 et MY 44). En mai 2018, FOUNTAINE PAJOT et DUFOUR YACHTS se sont rapprochés. Sur l'exercice 2017/18 (au 31 août 2018), FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires consolidés de 137,6 M€.

Euronext Growth ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

FOUNTAINE PAJOT

Hélène de Fontainieu

Directrice de la Communication

Tel. : 05 46 35 70 40

ACTUS finance & communication

Corinne Puissant / Relations analystes / Investisseurs

cpuissant@actus.fr /Tel. 01 53 67 36 77



Jean-Michel Marmillon / Relations Presse

jmmarmillon@actus.fr /Tel. 01 53 67 36 73

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Information sur chiffre d′affaires annuel Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55570-cp-fountaine-ca-2017_18-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews