Fountaine Pajot : Mesures exceptionnelles - Covid-19

Compte tenu des circonstances exceptionnelles provoquées par la crise sanitaire du Coronavirus (Covid-19), le Groupe Fountaine Pajot a pris la décision d'arrêter sa production.

Après des premières mesures sanitaires d'adaptation mises en place en raison de la propagation du Coronavirus, et le suivi journalier de la situation depuis 10 jours, la direction du Groupe Fountaine Pajot en accord avec le Conseil d'administration, annonce la fermeture des usines des sociétés Fountaine Pajot et Dufour.

Il s'agit de protéger avant tout la santé de tous les collaborateurs et de freiner la propagation du virus.

L'arrêt de la production sera effectif à compter du 17 mars 2020 pour une durée qui sera adaptée en fonction de l'évolution sanitaire et des mesures gouvernementales.

Les salariés bénéficieront des mesures mises en place par le gouvernement relatives à l'activité partielle.

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 45 modèles et livré 3 000 catamarans dans le monde entier. Suite au rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2018/19 (au 31 août 2019), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 207,1 M€.

