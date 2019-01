Fountaine Pajot : Perspectives 2018/19

Un carnet de commandes à fin décembre 2018 en progression

Poursuite du plan d'amélioration interne Fountaine Pajot, OCEAN 40

Lancement du projet industriel de Dufour Yachts, NOVA

2019, une nouvelle année attendue en forte croissance



Le Groupe Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de catamarans de croisière et de monocoques, annonce ses perspectives de croissance pour l'exercice en cours (clôture au 31/08/19) et présente ses axes de développement tant sur le segment des catamarans que des monocoques.



Un carnet de commandes bien orienté : +47% à fin décembre 2018

A l'issue des salons nautiques d'automne 2018, le volume de commandes du Groupe Fountaine Pajot s'élève à 128,1 M€ à fin décembre 2018, en progression de 47% par rapport à la même période l'an passé : 40,9 M€ de facturations réalisées et 87,2 M€ de commandes à livrer. Le niveau de commandes atteint traduit un engagement plus fort et plus précoce dans la saison par rapport à l'an passé.

Fort de cette bonne dynamique commerciale, de l'adaptation en cours du schéma industriel et des lancements de produits, le Groupe Fountaine Pajot anticipe une croissance soutenue pour l'année en cours.



Poursuite du projet industriel - Déploiement du deuxième volet du plan OCEAN 40 chez Fountaine Pajot

Lancée en 2016, dans le cadre du plan stratégique Sail & Power 2020, la première phase du projet industriel de Fountaine Pajot a porté ses fruits avec une croissance des ventes de près de 50% en 2 ans. Pour accompagner la montée en charge de la production, Fountaine Pajot déploie le second volet de son plan industriel :

Réaménagement du site industriel de La Rochelle,

Construction d'une usine du futur à Aigrefeuille de plus de 6 000 m2 dédiée à des productions automatisées (commandes numériques …). Cette usine sera 100% fonctionnelle en juin 2019,

Poursuite des recrutements et intégration de 150 personnes supplémentaires.



Lancement d'un projet industriel chez Dufour Yachts : NOVA

Fort du succès du plan OCEAN 40 déployé chez Fountaine Pajot, le Groupe met en place un plan d'amélioration interne, « NOVA », au sein de Dufour Yachts autour de 4 axes majeurs :

Augmentation des capacités de production,

Flexibilité des lignes de production (passage en ligne unique),

Efficacité des process en déployant le Lean Management,

Anticipation de la charge avec un programme de recrutement, de formation et d'intégration de nouveaux collaborateurs.

Pour l'exercice en cours, le Groupe Fountaine Pajot anticipe une croissance forte de ses ventes, portée par la qualité et l'étendue de la gamme, et la poursuite de l'innovation :

Les derniers lancements tant sur le segment du catamaran (Astrea 42 et Alegria 67) que sur le segment du monocoque (Dufour 390 et Dufour 430), qui sont d'ores et déjà des succès commerciaux,

Un nouveau catamaran de 45 pieds attendu pour septembre 2019, qui représente une nouvelle génération de voiliers,

Le MY 40, nouvelle référence du Motor Yacht qui sera lancé en janvier 2019.

Nicolas Gardies, Directeur Général de Fountaine Pajot a déclaré « 2018, a représenté un tournant dans la vie de l'entreprise avec l'acquisition structurante de Dufour Yachts. Le Groupe Fountaine Pajot est aujourd'hui un acteur international de référence de la plaisance. Dans un contexte de marché favorable, notre ambition est de tirer parti des complémentarités des deux chantiers au service d'une croissance rentable et durable ».



À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 45 modèles et livré 3 000 catamarans dans le monde entier. Suite au rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2017/18 (au 31 août 2018), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 136,8 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

FOUNTAINE PAJOT

Hélène de Fontainieu

Directrice de la Communication

Tel. : 05 46 35 70 40

ACTUS finance & communication

Corinne Puissant / Relations analystes / Investisseurs

cpuissant@actus.fr /Tel. 01 53 67 36 77



Manon Clairet / Relations Presse

mclairet@actus.fr /Tel. 01 53 67 36 73

