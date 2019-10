Fountaine Pajot : ACTIVITÉ 2018/19

Une nouvelle année portée par le dynamisme des ventes : progression de 51,3%

Ambition 2019/20 : une 10ème année de croissance consécutive

Le Groupe Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de catamarans de croisière et de monocoques, annonce son chiffre d'affaires pour l'exercice 2018/19 (clôture au 31/08/19).

Données en K€ (normes françaises) 2017/18

(publié1) 2017/18

(pro-forma2) 2018/19 Variation

(publié) Variation

(pro-forma) Chiffre d'affaires annuel 136 810 176 841 207 026 51,3% 17,1%

1 : Chiffre d'affaires intégrant Dufour Yachts depuis le 01/05/18

2 : Chiffre d'affaires pro-forma établi avec intégration de Dufour Yachts en année pleine depuis le 01/09/17

Une croissance solide soutenue par les catamarans et les monocoques

Au titre de l'exercice 2018/19 (du 1er septembre 2018 au 31 août 2019), le Groupe Fountaine Pajot réalise un chiffre d'affaires de 207 M€, en progression de +51,3% et de 17,1% en données pro-forma.

Ces résultats s'appuient sur une dynamique commerciale soutenue par une offre renforcée et de qualité. Les derniers lancements, tant sur les catamarans (Astréa 42, Alégria 67 et MY 44) que sur les monocoques (Dufour 390 et Dufour 430), et la capacité du Groupe à intégrer de nouveaux collaborateurs portent la croissance sur cette période.

D'un point de vue géographique, l'ensemble du Groupe consolide son développement à l'international avec 81% des ventes à l'export. L'intégration de Dufour rééquilibre le profil des ventes vers l'Europe qui représente désormais 45% des ventes. L'activité en Amérique du Nord représente 15% des ventes, le grand export 11% et la zone caraïbe 10%.

En deux années, le Groupe Fountaine Pajot, fort d'une croissance organique soutenue et de l'intégration de Dufour (juin 2018), a changé de dimension : il couvre désormais un large marché, tant géographique que par les gammes de produits proposés (monocoque, catamarans, voile et moteur).



Perspectives 2019/20 : une nouvelle année attendue en progression

A l'issue des premiers salons d'automne en France et à l'international, le portefeuille de commandes du Groupe est bien orienté et permet de confirmer les ambitions de croissance pour l'exercice en cours.

L'année 2019/20 bénéficiera des avancées en termes d'organisation industrielle avec l'arrivée de 150 nouveaux collaborateurs et la montée en charge de la nouvelle usine « numérique », consacrée aux productions automatisées. De plus, le plan d'amélioration interne NOVA mis en place au sein de Dufour devrait commencer à porter ses premiers fruits, après une année 2018/19 de transition et d'ajustements.

L'activité 2019/20 sera portée par la qualité et l'étendue de la gamme, dont l'Elba 45 en voile, le MY 40 en moteur et le lancement d'un nouveau voilier monocoque le Dufour 530.



À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 45 modèles et livré 3 000 catamarans dans le monde entier. Suite au rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2018/19 (au 31 août 2019), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 207 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

FOUNTAINE PAJOT

Hélène de Fontainieu

Directrice de la Communication

Tel. : 05 46 35 70 40

ACTUS finance & communication

Corinne Puissant / Relations analystes / Investisseurs

cpuissant@actus.fr /Tel. 01 53 67 36 77



Manon Clairet / Relations Presse

mclairet@actus.fr /Tel. 01 53 67 36 73

