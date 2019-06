Fountaine Pajot : RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2018/19

Croissance attendue du chiffre d'affaires proche de 15% pour l'exercice 2018/19

Poursuite des plans d'amélioration interne OCEAN 40 et NOVA et recrutements en forte hausse

Evolution du Conseil d'administration : nomination de Laurent Castaing comme administrateur indépendant

Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de catamarans de croisière annonce ses résultats pour le premier semestre 2018/19 (du 01/09/18 au 28/02/19).

Les principales données financières ont été arrêtées par le Conseil d'administration dans sa séance du 13 juin 2019.

En K€ 28/02/2019

6 mois 31/08/20181

12 mois 28/02/20182

6 mois Chiffre d'affaires 79 753 136 811 44 077 Excédent Brut d'exploitation 8 174 22 355 7 616 Résultat d'exploitation 2 854 15 637 4 616 Résultat net de l'ensemble consolidé 654 10 305 2 314 Résultat net part du Groupe 1 736 10 328 -

1 Données consolidées incluant Dufour Yachts depuis le 01/05/18

2 Données publiées hors intégration de Dufour Yacht intervenue le 01/05/18

Fountaine Pajot réalise un bon premier semestre 2018/19 avec une croissance dynamique de l'activité à +81,4% en données publiées (+26,4% à périmètre constant), portée notamment par les derniers lancements tant sur le segment du catamaran avec l'Astréa 42 (prix du « European Yacht of the Year »), l'Alégria 67 (récompensé lors des Christofle Yacht Style Awards) et le MY40 (primé au Asia Boating Award 2018) que sur le segment du monocoque avec le Dufour 390 et Dufour 430.

Cette croissance permet de dégager un Excédent Brut d'Exploitation qui s'élève à 8,2 M€. Le résultat d'exploitation s'établit à 2,8 M€ marqué par une saisonnalité forte en particulier sur le segment du monocoque. Ainsi, le résultat net (part du Groupe) s'établit à 1,7 M€.

Ce premier semestre a également été marqué par la poursuite du second volet du plan OCEAN 40 au sein de Fountaine Pajot et du plan d'amélioration interne NOVA au sein de Dufour Yacht.



Une structure financière solide

En K€ 28/02/19 31/08/18 En K€ 28/02/19 31/08/18 Immobilisations 89 895 88 203 Capitaux propres 42 373 44 715 Stocks 40 353 23 891 Provisions 8 640 7 848 Créances clients et autres créances 14 346 12 486 Dettes financières 45 446 42 388 Trésorerie 46 849 39 736 Fournisseurs et comptes rattachés 26 034 13 452 Total Actif 191 443 164 316 Autres dettes (incl. acomptes clients) 68 950 55 913 Total Passif 191 443 164 316



En ligne avec la croissance de l'activité, Fountaine Pajot affiche au 28 février 2019 un cash-flow d'exploitation positif à 5,7 M€ et une variation du Besoin en Fonds de Roulement favorable à 11,2 M€. L'augmentation des stocks anticipe les commandes à livrer sur la deuxième partie de l'exercice.

Les investissements du premier semestre 2018/19 à hauteur de 6,0 M€ ont principalement porté sur :

Les travaux de construction d'une nouvelle usine, de 6 200 m2 entièrement dédiée à des fabrications numériques (mise en service en juin 2019) ;

Le développement de deux nouveaux modèles en préparation pour la saison future avec un nouveau voilier de 45 pieds et un nouveau Motor Yacht de 40 pieds.

A fin février 2019, le groupe Fountaine Pajot affiche une structure financière solide, avec une trésorerie nette de nouveau positive, lui permettant de financer sa stratégie de développement et de soutenir sa croissance.



Perspectives 2018/19 : une progression des ventes attendue proche de 15%

La dynamique commerciale constatée sur cette première partie de l'exercice et la forte visibilité du carnet de commandes permettent d'anticiper une nouvelle année de croissance des ventes proche de 15% sur l'exercice en cours (clôture le 31 août 2019).

Fountaine Pajot poursuit l'amélioration de ses process et continue également son programme ambitieux de recrutements avec plus de 100 collaborateurs qui auront rejoint le Groupe sur l'exercice.



Évolution du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration réuni le 13 juin dernier a décidé de dissocier les activités opérationnelles, qui relèvent de la Direction générale de l'entreprise, et les activités de surveillance et de contrôle qui relèvent du Conseil d'administration.

La direction opérationnelle est assurée par Nicolas Gardies, Directeur Général et Romain Motteau, Directeur Général Délégué, tous deux épaulés par les comités de directions respectifs de chaque entité (Fountaine Pajot et Dufour Yacht).

Par ailleurs, le Conseil d'administration s'est renforcé avec l'arrivée de Laurent Castaing, Directeur Général des Chantiers de l'Atlantique (ex STX France), de Martin Fountaine, représentant de l'actionnaire de référence La Compagnie du Catamaran et de Henry Huyghues Despointes, ancien dirigeant du fond d'investissement 21 Central Partners. Ces décisions seront soumises à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale.

Ainsi, le Conseil d'administration est désormais composé de :

Claire Fountaine, Présidente, représentant l'actionnaire de contrôle La compagnie du catamaran ;

Grégoire Sentilhes, administrateur, représentant le fonds Nextstage, actionnaire de référence dans la holding de contrôle la Compagnie du catamaran ;

Jennifer Szersnovicz, administratrice indépendante, ex-membre du comité de direction de Courvoisier SA ;

Martin Fountaine, administrateur, représentant l'actionnaire de contrôle La Compagnie du catamaran ;

Laurent Castaing, administrateur indépendant, directeur général des Chantiers de l'Atlantique (ex STX France) ;

Henry Huyghues Despointes, censeur, indépendant, ex dirigeant du fonds 21 Central Partners.

Claire Fountaine, Présidente du Conseil d'administration de Fountaine Pajot a déclaré : « Au nom de l'ensemble du Conseil nous remercions chaleureusement la Direction générale du Groupe pour la qualité de leurs résultats et nous sommes convaincus que cette dernière saura tirer parti des complémentarités des deux chantiers au service d'une croissance rentable et durable. Par ailleurs, je me réjouis d'accueillir au sein de notre Conseil des compétences différentes et complémentaires qui seront des atouts pour le développement de l'entreprise. Laurent Castaing apportera son expertise issue de son expérience à la tête des Chantiers de l'Atlantique, le Conseil bénéficiera de l'expertise en accompagnement d'entreprises d'Henry Huyghues Despointes, et enfin, Martin Fountaine partagera son expérience d'officier de marine marchande et son attachement aux valeurs familiales. »

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 45 modèles et livré 3 000 catamarans dans le monde entier. Suite au rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2017/18 (au 31 août 2018), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 136,8 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

FOUNTAINE PAJOT

Hélène de Fontainieu

Directrice de la Communication

Tel. : 05 46 35 70 40

ACTUS finance & communication

Corinne Puissant / Relations analystes / Investisseurs

cpuissant@actus.fr /Tel. 01 53 67 36 77



Manon Clairet / Relations Presse

mclairet@actus.fr /Tel. 01 53 67 36 73

