Trump évoque un accord "potentiellement très proche" avec la Chine

PARIS, 22 novembre (Reuters) - Donald Trump a déclaré vendredi que les Etats-Unis et la Chine étaient "potentiellement très proches" d'un accord à même de régler leur litige commercial.

"Ce ne peut être un accord à égalité" compte tenu de l'excédent commercial en faveur de la Chine, a précisé le président américain, qui s'est exprimé sur la chaîne Fox News.

"Nous devons être aux côtés de Hong Kong mais je suis également aux côtés du président Xi", a poursuivi Donald Trump.

"L'accord avec la Chine avance très bien. Reste à savoir si je veux le conclure ou non", a-t-il ajouté par la suite lors d'une conférence de presse. (Steve Holland et Lisa Lambert, version française Simon Carraud et Jean-Philippe Lefief, édité par Sophie Louet)