09/06/2020 : Ordre du jour et texte des projets de résolutions à l'Assemblée générale mixte du 30 juin 2020

FRANCE TOURISME IMMOBILIER

Société anonyme au capital de 7.310.666,25 euros

Siège social : Hôtel Le Totem, Les Près de Flaine, 74300 Arâches-La-Frasse

RCS ANNECY 380 345 256

_____________________________________________________________

ORDRE DU JOUR ET TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 30 JUIN 2020

ORDRE DU JOUR

A titre Ordinaire:

Rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

Rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ;

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et sur le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ;

Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;

L.225-38 et suivants du Code de commerce ; Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

Quitus aux administrateurs ;

Affectation du résultat ;

Approbation des conventions et engagements visés à l'article L.225-38 du Code de commerce ;

L.225-38 du Code de commerce ; Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Ronan Hascoet ;

Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Ludovic Dauphin ;

Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Audrey Soto ;

Pouvoirs en vue des formalités.

A titre Extraordinaire:

Mise en conformité de statuts avec la loi Pacte et la loi de simplification du droit de sociétés, et modification corrélative des articles III.3, III.7, IV.7 et IV.8 des statuts ;

Pouvoirs en vue des formalités.

TEXTE DES RESOLUTIONS

A titre Ordinaire :

PREMIERE RESOLUTION(Approbation des comptes)

L'Assemblée générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et après présentation des rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, et qui se traduisent par une perte de (269 830,95) euros.