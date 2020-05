25/05/2020 : Avis de réunion de l'Assemblée générale mixte du 30 juin 2020 paru au Bulletin d'annonces légales et obligatoires du 25 mai 2020

correspondance permettent à l'actionnaire d'exprimer de manière distincte un vote négatif ou une abstention sur les différentes résolutions soumises à l'Assemblée.

Dans le contexte sanitaire actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier le mode de communication par voie de télécommunication électronique.

Les actionnaires pourront :

Pour l'actionnaire nominatif : demander un formulaire de vote par correspondance ou procuration par recommandé AR à France Tourisme Immobilier, Hôtel Aujon, Immeuble Aujon, Flaine Forum, 74300 Arâches-la- Frasse, ou par mail à ag30juin2020@francetourismeimmobilier.fr . L'actionnaire devra renvoyer le formulaire de vote par correspondance ou le formulaire de procuration, à l'adresse suivante : France Tourisme Immobilier, Hôtel Aujon, Immeuble Aujon, Flaine Forum, 74300 Arâches-la-Frasse, ou par mail à l'adresse électronique ag30juin2020@francetourismeimmobilier.fr

Pour l'actionnaire au porteur : demander le formulaire de vote par correspondance ou de procuration auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d'une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire financier, et renvoyé à l'adresse France Tourisme Immobilier, Hôtel Aujon, Immeuble Aujon, Flaine Forum, 74300 Arâches-la-Frasse, ou par mail à l'adresse électronique ag30juin2020@francetourismeimmobilier.fr .

Forum, 74300 Arâches-la-Frasse, ou par mail à l'adresse électronique ag30juin2020@francetourismeimmobilier.fr .

Pour être pris en compte, les formulaires devront être reçus par la Société au plus tard le quatrième jour précédent l'Assemblée à l'adresse mentionnée ci-dessus ou par mail à l'adresse électronique ag30juin2020@francetourismeimmobilier.fr.

En cas de mandataire nommément désigné, celui-ci devra adresser ses instructions pour l'exercice des mandats dont il dispose au moyen du formulaire de vote par correspondance (article R.225-76 du Code de commerce) au plus tard le quatrième jour précédent l'Assemblée à l'adresse mentionnée ci-dessus ou par mail à l'adresse électronique ag30juin2020@francetourismeimmobilier.fr.Le formulaire doit porter les nom, prénom et adresse du mandataire, la mention « En qualité de mandataire », et il doit être daté et signé. Le mandataire joint une copie de sa carte d'identité et le cas échéant un pouvoir de représentation de la personne morale qu'il représente.

En application de l'article 7 du Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut choisir un autre mode de participation à l'Assemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société au moins quatre jours avant la date de l'Assemblée. Par dérogation à la seconde phrase de l'article R.225-80 de ce Code, les précédentes instructions reçues sont alors révoquées.

Le formulaire de vote par correspondance ou de procuration pour l'Assemblée vaut pour les éventuelles assemblées successives qui pourraient être convoquées avec le même ordre du jour.

Il n'est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication pour cette Assemblée. En conséquence, aucun site visé à l'article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225- 81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à France Tourisme Immobilier, Hôtel Aujon, Immeuble Aujon, Flaine Forum, 74300 Arâches-la-Frasse, ou par mail à l'adresse électronique ag30juin2020@francetourismeimmobilier.fr.

B. Demande d'inscription de points à l'ordre du jour ou de projets de résolutions

Un ou plusieurs actionnaires ou associations d'actionnaires remplissant les conditions requises par les dispositions légales et réglementaires applicables peuvent requérir l'inscription de points à l'ordre du jour ou de projets de résolutions dans les conditions prévues aux articles L.225-105,L.225-120 et R.225-71 à R.225-73 du Code de commerce.

Les demandes d'inscription de points à l'ordre du jour motivées ou de projets de résolutions doivent être envoyées à la Société France Tourisme Immobilier, Hôtel Aujon, Immeuble Aujon, Flaine Forum, 74300 Arâches- la-Frasse, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par voie électronique à l'adresse ag30juin2020@francetourismeimmobilier.fret être reçues au plus tard vingt-cinq jours avant la date de tenue de l'Assemblée, soit le vendredi 5 juin 2020 (article R.225-73, II du Code de commerce).

La demande doit être accompagnée :