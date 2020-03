Fraport : Oddo neutre, déception sur les résultats

13/03/2020 | 10:45

L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'neutre' sur le titre Fraport, après des résultats 2019 'inférieurs aux attentes'.



'Au cours des dernières semaines, le groupe a évidemment subi une forte baisse de son trafic passagers. Le groupe réalise 10% de son trafic en Asie dont 3% en Chine, 5% en Italie, 10% aux US. Pour y faire face, le groupe est progressivement monté en puissance dans les mesures mises en place : gel des salaires, travail à temps partiel avec en outre plus récemment des aides offertes par l'État. Pour ce que ça vaut, notons que sans impact du COVID-19, le groupe aurait anticipé un nombre de passagers stable en 2020, un CA en hausse de 3%, un EBITDA à +2.5% et un résultat net en hausse de 8%. Le dividende de 2 E est en revanche confirmé', retient le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 75 euros, pour un potentiel de +93%.





