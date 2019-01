14/01/2019 | 12:31

Le groupe a annoncé une forte croissance du trafic à Francfort en 2018. Le trafic est en hausse de 7,8% en décembre après +4,7% en novembre et +5,2% en octobre. Sur l'année 2018, la hausse est de +7,8% (après 6,1% en 2017). Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil Neutre est son objectif de 75 E.



' Sur l'année, la croissance est tirée par le trafic continental (+10,8% en 2018), en particulier hors-Allemagne, alors que le trafic intercontinental est moins dynamique (+2,8% en 2018) ' précise Oddo.



Pour 2019, Le groupe s'attend à un ralentissement de la croissance du trafic à Francfort. ' Il n'y a pas encore de guidance officielle mais le groupe parle de 2-3% de croissance du trafic '.



' Nous n'ajustons pas nos estimations suite à cette publication. Nous continuons de penser que la prudence s'impose en ce début d'année, surtout dans la mesure où la visibilité sur l'évolution des tarifs à Francfort est très faible ' explique le bureau d'analyses.



