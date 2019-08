Fraport : bénéfice semestriel courant en hausse de 10,9%

07/08/2019 | 13:05

L'opérateur aéroportuaire Fraport a annoncé mercredi une hausse de 10,9% de son bénéfice courant au titre du premier semestre, un résultat en ligne avec les projections des analystes.



Le bénéfice avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissement (EBITDA) du groupe allemand a grimpé à 511,5 million millions d'euros sur la période allant de janvier à juin, une performance essentiellement portée par les services d'assistance en escale et le commerce de détail à l'aéroport de Francfort.



Le chiffre d'affaires a progressé de 5,2% à plus de 1,5 milliards d'euros.



Dans son communiqué, Fraport confirme sa prévision d'un EBITDA compris entre 1,16 et 1,195 milliard d'euros sur l'ensemble de l'exercice.



A la Bourse de Francfort, l'action Fraport affichait une hausse symbolique de 0,1% à près de 73,5 euros après la parution de ces chiffres en tous points conformes aux attentes.



