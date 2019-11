Fraport : confirme ses attentes pour 2019

06/11/2019 | 12:57

L'exploitant aéroportuaire allemand Fraport publie ce mercredi un bénéfice opérationnel supérieur aux attentes.



Sur les neuf premiers mois de l'année, l'EBITDA du groupe a augmenté de 7,7% à 948,2 millions d'euros, soit 1% de plus que ce le consensus attendait. De janvier à septembre, le chiffre d'affaires de Fraport a par ailleurs augmenté de 12% à 2,85 milliards d'euros, le trafic passagers de son hub de Francfort ayant progressé de 2,3% à 54,2 millions d'euros.



Fraport a maintenu ses perspectives de trafic pour l'ensemble de l'année, même si la croissance du nombre de passagers devrait atteindre l'extrémité inférieure de la fourchette prévue d'environ 2% à 3% sur son aéroport de Francfort.



Le groupe a également maintenu ses prévisions concernant l'EBITDA du groupe, qui devrait se situer entre 1,16 milliard d'euros et 1,19 milliard d'euros.



