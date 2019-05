Fraport : en chute après avoir confirmé ses perspectives

29/05/2019 | 11:19

Le titre est en chute de 3% à la Bourse de Francfort. L'exploitant aéroportuaire allemand a confirmé ses perspectives pour l'ensemble de l'année lors de la réunion annuelle du groupe, toujours dans l'espoir d'une croissance 'soutenue' cette année.



Le trafic passagers à l'aéroport de Francfort devrait augmenter de 2% à 3%, soit une baisse significative par rapport aux deux dernières années, a déclaré le groupe.



La société a également annoncé une légère augmentation de son chiffre d'affaires consolidé, à environ 3,2 milliards d'euros, avec un EBITDA compris entre 1 160 et 1 195 millions d'euros.



Lors de l'AG, Fraport a déclaré être 'bien placé' pour l'avenir - tant au niveau national qu'international - et s'attendre à une nouvelle croissance à long terme grâce à ses derniers investissements - notamment à Francfort, en Grèce, au Brésil et au Pérou.



