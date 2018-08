Fraport : en recul après des semestriels décevants

08/08/2018 | 11:21

Fraport s'affaisse de 4,3% à Francfort, après la publication au titre du premier semestre d'un profit net en hausse de 2,8% à 140,8 millions d'euros et d'un EBITDA en croissance de 9,8% à 461,3 millions, un peu en dessous du consensus.



Les revenus ont augmenté de 13% à 1,53 milliard d'euros sur les six premiers mois de 2018, grâce en particulier à une progression vigoureuse du trafic de passagers sur sa principale place aéroportuaire de Francfort.



En tenant compte de la cession de l'aéroport de Hanovre annoncée en début de semaine, la direction de Fraport s'attend à atteindre le haut de ses différentes fourchettes cibles de résultats pour l'ensemble de l'année en cours.



