Fraport : en recul après les résutlats annuels

19/03/2019 | 10:19

Fraport recule de 1% à Francfort, suite à la publication par l'opérateur d'aéroports de ses résultats 2018, marqués pourtant par une croissance de 40% du bénéfice net à 505,7 millions d'euros et une hausse d'un tiers du dividende à deux euros par action.



Oddo BHF souligne toutefois que l'EBITDA -en progression de 12,5% à 1,1 milliard d'euros- s'est révélé inférieur au consensus, malgré des revenus meilleurs que prévu avec une croissance de 18,5% à près de 3,5 milliards.



'A Francfort, 2018 a présenté des défis du fait de contraintes dans l'espace aérien européen et de la forte demande en trafic', précise le président exécutif du conseil Stefan Schulte, ajoutant toutefois que les perspectives demeurent positives.



