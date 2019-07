Fraport : hausse de 3,4% du trafic passagers en juin

12/07/2019 | 13:12

Fraport indique que le trafic passager à l'aéroport de Francfort a augmenté de 3,4% au mois de juin, à près de 6,6 millions de personnes, avec notamment un record journalier de plus de 240.000 le 30 juin (jour du début des vacances d'été).



En revanche, le volume cargo (fret et courrier aérien) sur le premier aéroport allemand a chuté de 4,7% le mois dernier, sous le poids de l'affaiblissement de l'économie globale et du fait que deux jours fériés sont tombés en juin cette année.



