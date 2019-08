Fraport : trafic passagers en hausse de 0,8% en juillet

13/08/2019 | 12:28

Fraport a annoncé mardi un trafic de plus de 6,9 millions de passagers à l'aéroport de Francfort pour le mois de juillet, soit une croissance de 0,8%.



Dans un communiqué, l'opérateur aéroportuaire dit avoir recensé 47,125 décollages et atterrissages à Francfort le mois dernier, un chiffre en hausse de 1% d'une année sur l'autre.



'Juillet est marqué par une légère croissance tirée par le sud de l'Europe, mais surtout un fort développement des destinations d'Afrique (notamment l'Egypte) et du Moyen-Orient', font remarquer les analystes d'Oddo.



L'activité cargo (fret aérien + services postaux) s'est, elle, accrue de 1,5% pour représenter 178,652 tonnes métriques en juillet.



Fraport affiche un trafic passagers en hausse de 2,6% à Francfort sur les sept premiers mois de l'année.



L'action était en baisse de 0,4% sur le marché allemand Xetra après la parution de ces chiffres.



