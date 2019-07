Fraport : utilise une nouvelle technologie à Francfort

10/07/2019 | 12:28

Fraport va utiliser une nouvelle technologie prédictive en temps réel pour les heures d'arrivée sur les pistes afin d'optimiser les opérations sur l'aéroport de Francfort.



L'accord avec FlightAware, basé aux Etats-Unis, donnera à Fraport l'accès précis et prévisible des heures d'arrivée sur piste, la position des avions et les statuts des vols, ont annoncé les deux groupes dans un communiqué.



Fraport prévoit d'intégrer les données dans ses outils opérationnels et ses plates-formes d'analyse afin d'optimiser l'efficacité de l'aéroport et l'affectation du personnel au sol.



Les modèles FlightAware sont basés sur une analyse statistique des traces des vols et des horodatages de centaines de milliers de vols.



