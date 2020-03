Chiffre d'affaires annuel 2019 :

Publication du chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2020, le 19 mai 2020, avant l'ouverture des marchés d'Euronext

Forum Small & Midcaps Gilbert Dupont le 18 juin 2020

A propos du groupe Freelance.com

Au cœur de la transformation du monde du travail, Freelance.com est la plateforme globale de référence pour l'écosystème talents - entreprises. Son spectre de solutions - recrutement des talents, gestion des ressources, portage salarial et mise en conformité, … - libèrent les énergies pour que les talents soient le plus impactant là où ils agissent. Simples, lisibles, intelligentes, collaboratives, ces solutions facilitent la vie des entreprises et des talents, accélèrent leurs succès et participent au développement du travail libéré avec humanité et responsabilité. Acteur précurseur et audacieux, Freelance.com n'a cessé d'étendre ses savoir- faire pour maîtriser l'ensemble de l'écosystème entre les entreprises et les talents, avec plus d'1 million d'utilisateurs de ses plateformes. Fort de 15 agences en région et 4 implantations internationales (Allemagne, Angleterre, Maroc, Suisse), le groupe Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires de 237 M€ en 2019 et se donne pour objectif de poursuivre sa croissance à deux chiffres en 2020. Le groupe Freelance.com est coté en Bourse sur Euronext Growth à Paris.

Plus d'informations sur Freelance.com

