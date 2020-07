''Freelance.com : le freelancing et son intermédiation ont un potentiel immense''

Après 17 trimestres de croissance à deux chiffres, la crise sanitaire a nettement ralenti la croissance organique du groupe Freelance.com. Mais pas la croissance externe, avec l’annonce d’une opération structurante en juin. Le cours de Bourse en a bien profité et le groupe envisage une plus grande ouverture de son capital pour accélérer sur un marché qui devrait accélérer en sortie de crise. Avec un CA d’1 milliard d’euros en ligne de mire pour le N°1 du secteur à horizon 2025. Entretien avec l’opérateur du redressement du groupe à partir de fin 2015.

Vice-Président, quel est le positionnement du groupe et que va changer l’acquisition d’Inops ?

"Sur un marché français du freelancing estimé à un 40 milliards – soit deux fois plus gros que l’intérim – et en croissance à 2 chiffres Freelance.com occupe la 1ere position avec un CA proforma de plus de 320 M€ en 2019. Au-delà de notre taille, qui reste petite par rapport à l’immense potentiel de l’intermédiation entre les freelances qui offrent leurs prestations intellectuelles et les clients entreprises qui font appel à leurs services, nous avons la particularité d’être une plateforme rentable et en très forte croissance.

Pourquoi ? Je pense que cela tient à l’offre complète de services que nous avons mis en place, au-delà de la pure mise en relation qui ne représente qu’un dixième de notre chiffre d’affaires. En effet, nous proposons à notre clientèle, constitué de grands comptes essentiellement, la gestion des indépendants auxquels ils font appels, le portage salarial, la sécurisation juridique de la relation à travers une solution SaaS, et enfin un accompagnement à l’international comme l’aide à l’expatriation. Aucun acteur regroupe toutes ces activités, pourtant essentielles pour conquérir et surtout fidéliser la clientèle. Enfin, notre cotation en Bourse et notre ancienneté rassurent et c’est ainsi que les grands comptes font de plus en plus appel à nous.

Vous me demandez ce que va changer l’acquisition d’Inops ? La société ayant achevé son redressement initié en 2015, nous nous sommes mis en recherche de croissance externe pour accélérer notre croissance rentable et commencer à structurer un marché récent et encore éclaté.

Les cibles intéressantes sont assez rares. Le cumul des activités des différentes plateformes de Freelance ne pèse qu’environ 2 milliards d’euros en France sur un potentiel de 40 milliards et est constitué de très nombreuses start-ups rarement profitables. L’acquisition d’Inops, avec sa taille conséquente, 84 M€ de CA et sa croissance (+50% en 2019) rentable sur des verticaux sur lesquelles nous étions peu présents, les projets numériques au forfait et le secteur public, nous est apparue évidente. Evidente également pour les dirigeants d’Inop’s qui apprécient particulièrement notre offre 360 degrés et notre expertise dans le portage salarial".

Source : Freelance.com - Des changements sociétaux probablement accélérés par la crise sanitaire avec la banalisation du télétravail