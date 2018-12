FREELANCE.COM : démission du Directeur général

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Conseil d’administration de Freelance.com a pris acte de la démission de Claude Tempé de son poste de Directeur général, laquelle prendra effet au 25 janvier 2019. " Claude Tempé est arrivé en 2015, avec Cyril Trouiller, au sein de Freelance.com avec pour mission de redresser la société puis de créer un groupe leader sur son marché ", a expliqué le leader de l’intermédiation entre entreprises et freelances/PME. Durant ces trois années, Freelance.com a enchainé onze trimestres consécutifs de croissance à deux chiffres.Fort de ce succès, Claude Tempé souhaite aujourd'hui consacrer plus de temps à des projets personnels, mais continuera à accompagner le groupe et à lui faire bénéficier de son expérience.Par ailleurs, le rapprochement étant désormais pleinement effectif, les fonctions de Directeur général délégué de Cyril Trouiller, ne se poursuivront pas.Compte tenu de la cessation de leurs fonctions, le Conseil d'administration a décidé de modifier les modalités d'exercice de la Direction générale et de ne plus dissocier les fonctions de Président et de Directeur général.Sylvestre Blavet assumera donc les fonctions de Président-Directeur général du groupe Freelance.com à compter du 26 janvier 2019.