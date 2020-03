Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Freelance.com a annoncé mercredi soir la signature d'une lettre d'intention en vue d'une prise de participation majoritaire au capital de la société INOP'S, 1er réseau d'experts du numériques (70 000 experts). INOP'S a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 84 millions d’euros environ.Avec ce rapprochement, Freelance.com complèterait son offre de services – sourcing de talents, gestion des ressources et mise en conformité, portage salarial – avec un écosystème de PME et de start-up du numérique, une capacité accrue d'engagement au forfait, des offres dédiées au secteur public et une plateforme de freelances (XXE)." Il s'agit d'un véritable projet industriel stratégique, visant à créer l'acteur global et de référence des prestations intellectuelles et du travail libéré ", a déclaré Sylvestre Blavet, le PDG de Freelance.com.L'opération de rapprochement et ses financements associés pourraient intervenir au cours du 2ème trimestre 2020.