FREELANCE.COM : nouveau directeur général délégué

Freelance.com a annoncé la nomination de Laurent Levy, fondateur d'Iop's en 2009, au poste de directeur général délégué, à compter du 8 juillet 2020, pour accélérer le développement du leader français du travail libéré. La société précise qu'elle a conclu, le 18 juin dernier un rapprochement avec Inop's afin de constituer le leader français du travail libéré. Le nouveau groupe compte ainsi 200 salariés et plus d'1 million d'utilisateurs de ses plateformes.Aussi, l'entreprise souligne que la première mission de Laurent Levy sera de mettre en œuvre les synergies industrielles et commerciales des deux entités nouvellement fusionnées." Au-delà de la construction d'un nouveau modèle d'intermédiation entre les entreprises et les talents, notre ambition est de transformer le marché des prestations intellectuelles en profondeur. A titre d'exemple, nos solutions constituent une véritable alternative aux grandes entreprises de services et de conseil traditionnelles " a expliqué Laurent Levy.