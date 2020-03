FREELANCE.COM : un nouvel exercice dynamique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Freelance.com (-15,38% à 2,42 euros) n’échappe pas à la baisse des marchés en dépit d’une solide croissance en fin d’année 2019. L'action spécialiste de l’intermédiation entre entreprises et freelances/PME progresse cependant encore de plus de 40% sur un an. Sur les trois derniers mois de 2019, il a vu ses ventes bondir de 23% à 72,4 millions d’euros. A l'issue de l'exercice 2019, le chiffre d'affaires annuel consolidé s'est élevé à 237,1 millions d’euros, en progression organique de 26% par rapport à l'exercice 2018.Freelance.com a ainsi dépassé son dernier objectif réajusté de chiffre d'affaires prévisionnel de 235 millions d'euros. La société a enregistré sa quatrième année et son 16ème trimestre consécutifs de croissance à deux chiffres.Sur le plan géographique, la France a totalisé 179,4 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019, soit 76% du total consolidé du groupe. La croissance annuelle est de 32% dans l'Hexagone. L'international (Allemagne, Maroc, Suisse) a représenté 57,7 millions d'euros de chiffre d'affaires, en croissance annuelle de 13%.Freelance.com, qui a annoncé au début du mois des négociations exclusives en vue d'un rapprochement stratégique avec la société Inop's, communiquera prochainement sur ses objectifs de développement et de croissance pour 2020. Inop's a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 84 millions d'euros environ.Freelance.com ambitionne d'ores et déjà de dépasser le seuil des 500 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici à 3 ans.