FREELANCE : croissance organique de 25% sur la première partie de l'année

Au deuxième trimestre 2019, le chiffre d’affaires consolidé de Freelance.com s’est établi à 57,6 millions d'euros (+25%), et à 111,3 millions d'euros sur l’ensemble du premier semestre, également en croissance organique de 25%. En France, le spécialiste de l’intermédiation entre entreprises et freelances/PME a totalisé 83,9 millions d'euros de chiffre d’affaires sur le premier semestre 2019, soit 75% du total consolidé du groupe. L’activité connaît une croissance organique de 32% sur le territoire domestique.A l'international (Allemagne, Maroc, Singapour, Suisse), l'activité a crû de 9% au premier semestre 2019, pour s'établir à 27,4 millions d'euros (25% du chiffre d'affaires total).A mi-exercice, le groupe se dit conforté dans ses objectifs pour l'année 2019 et enchaîne ainsi son 14ème trimestre consécutif de croissance à deux chiffres. Il vise plus de 220 millions d'euros de chiffre d'affaires et 7 millions d'euros de résultat d'exploitation.A plus long terme, Freelance.com ambitionne de dépasser le seuil des 500 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 5 ans.