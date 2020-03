Communiqué de presse – 9 mars 2020

Chiffre d'affaires annuel 2019 : 237,1 M€

en croissance organique de 26%

23% de croissance au 4 ème trimestre 2020

Quatrième année et 16ème trimestre consécutifs de croissance à deux chiffres



Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 - ALFRE), leader de l'intermédiation entre entreprises et freelances/PME, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre de l'exercice 2019, clos le 31 décembre 2019.

Données non auditées en M€

(normes françaises) 2019

consolidé 2018

consolidé Variation Chiffre d'affaires 9 mois 164,7 128,5 +28% Chiffre d'affaires 4ème trimestre 72,4 59,0 +23% Chiffre d'affaires cumulé 12 mois 237,1 187,5 +26%

Freelance.com a réalisé une bonne fin d'année 2019, malgré la période d'incertitude conjoncturelle au cours du 4ème trimestre de l'exercice (période du 1er octobre au 31 décembre), le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 72,4 M€ en augmentation de 23% par rapport au 4ème trimestre 2018.

237,1 M€ de chiffre d'affaires en 2019

A l'issue de l'exercice 2019, le chiffre d'affaires annuel consolidé s'est élevé à 237,1 M€, en progression organique de 26% par rapport à l'exercice 2018, confortant la stratégie de croissance du Groupe.

Freelance.com a ainsi dépassé son dernier objectif réajusté de chiffre d'affaires prévisionnel (237,1 M€ vs 235 M€).

Sur le plan géographique, la France a totalisé 179,4 M€ de chiffre d'affaires en 2019, soit 76% du total consolidé du groupe. La croissance annuelle est de 32% dans l'Hexagone. L'international (Allemagne, Maroc, Suisse) a représenté 57,7 M€ de chiffre d'affaires, en croissance annuelle de 13%.

Perspectives 2020

Freelance.com, qui vient d'annoncer des négociations exclusives en vue d'un rapprochement stratégique avec la société Inop's, communiquera prochainement sur ses objectifs de développement et de croissance pour 2020.

Le Groupe ambitionne d'ores et déjà de dépasser le seuil des 500 M€ de chiffre d'affaires d'ici à 3 ans.

Prochains rendez-vous :

Publication des résultats annuels 2019, le 24 avril 2020, après clôture des marchés d'Euronext

Journée de présentation des résultats annuels 2019, le 27 avril 2020, organisée par Gilbert Dupont

Conférence Midcap Partners 13-14 mai 2020, Pavillon Dauphine, Paris

Publication du chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2020, le 19 mai 2020, avant l'ouverture des marchés d'Euronext

trimestre 2020, le 19 mai 2020, avant l'ouverture des marchés d'Euronext Journée Valeurs Moyennes SFAF, le 9 juin 2020

Forum Small & Midcaps Gilbert Dupont le 18 juin 2020

A propos du groupe Freelance.com

Au cœur de la transformation du monde du travail, Freelance.com est la plateforme globale de référence pour l'écosystème talents - entreprises. Son spectre de solutions - recrutement des talents, gestion des ressources, portage salarial et mise en conformité, … - libèrent les énergies pour que les talents soient le plus impactant là où ils agissent. Simples, lisibles, intelligentes, collaboratives, ces solutions facilitent la vie des entreprises et des talents, accélèrent leurs succès et participent au développement du travail libéré avec humanité et responsabilité. Acteur précurseur et audacieux, Freelance.com n'a cessé d'étendre ses savoir-faire pour maîtriser l'ensemble de l'écosystème entre les entreprises et les talents, avec plus d'1 million d'utilisateurs de ses plateformes. Fort de 15 agences en région et 4 implantations internationales (Allemagne, Angleterre, Maroc, Suisse), le groupe Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires de 237 M€ en 2019 et se donne pour objectif de poursuivre sa croissance à deux chiffres en 2020. Le groupe Freelance.com est coté en Bourse sur Euronext Growth à Paris.

Libellé : FREELANCE.COM

Code ISIN : FR0004187367

Code mnémonique : ALFRE

Nombre d'actions composant le capital social : 35 770 284

Plus d'informations sur Freelance.com

GROUPE FREELANCE

Claude TEMPE

Vice-Président

Tél. : 01 80 48 70 00 ctempe@freelance.com GEN-G

Joseph de Beco

Relation presse

Tél. : 01 44 94 83 75

Port : 06 87 84 55 01

joseph.debeco@gen-g.com

