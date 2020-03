Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 - ALFRE), plateforme globale de référence pour l'écosystème talents - entreprises, annonce la signature d'une lettre d'intention en vue d'une prise de participation majoritaire au capital de la société INOP'S, 1er réseau d'experts du numériques (70 000 experts). INOP'S a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 84 M€ d'euros environ.

Freelance.com renforcerait ainsi sa position de leader du travail libéré, en offrant aux talents et entreprises des solutions intelligentes pour faciliter la création de valeur et l'innovation.

Avec ce rapprochement, Freelance.com complèterait son offre de services – sourcing de talents, gestion des ressources et mise en conformité, portage salarial – avec un écosystème de PME et de start-up du numérique, une capacité accrue d'engagement au forfait, des offres dédiées au secteur public et une plateforme de freelances (XXE).

« Il s'agit d'un véritable projet industriel stratégique, visant à créer l'acteur global et de référence des prestations intellectuelles et du travail libéré, déclare Sylvestre Blavet, Président Directeur Général de Freelance.com. Le management d'INOP'S et moi-même sommes convaincus de la très grande complémentarité de nos équipes, de nos offres et de nos expertises. »

L'opération de rapprochement et ses financements associés pourraient intervenir au cours du 2ème trimestre 2020.

A propos d'INOP'S

Créé en 2009, INOP'S a construit le premier réseau d'experts du numérique regroupant plus de 70 000 PME, startups et indépendants (au sein de sa plateforme XXE dédiée exclusivement à la communauté freelance). La mission d'INOP'S est de faire entrer ces hyper-experts dans les grands comptes du secteur privé et du secteur public pour accélérer leur transformation digitale. Big data, IA, dématérialisation, mobilité, digital workplace, smart city… INOP'S est aujourd'hui positionné sur tous les grands enjeux de la révolution digitale. INOP'S accompagne 26 grands comptes du secteur privé et plus de 300 acteurs du secteur public (ministères, collectivités, institutions…) sur l'ensemble du territoire, à travers plus de 70 marchés cadres et référencements.

Pour en savoir plus sur INOP'S : www.inops.fr

A propos du groupe Freelance.com

Au cœur de la transformation du monde du travail, Freelance.com est la plateforme globale de référence pour l'écosystème talents - entreprises. Son spectre de solutions - recrutement des talents, gestion des ressources et mise en conformité, portage salarial… - libèrent les énergies pour que les talents soient le plus impactant là où ils agissent. Simples, lisibles, intelligentes, collaboratives, ces solutions facilitent la vie des entreprises et des talents, accélèrent leurs succès et participent au développement du travail libéré avec humanité et responsabilité. Acteur précurseur et audacieux, Freelance.com n'a cessé d'étendre ses savoir-faire pour maîtriser l'ensemble de l'écosystème entre les entreprises et les talents, avec plus d'1 million d'utilisateurs de ses plateformes. Fort de 15 agences en région et 4 implantations internationales (Allemagne, Angleterre, Maroc, Suisse), le groupe Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires de 187 M€ en 2018 et se donne pour objectif d'atteindre 235 M€ pour l'année 2019.

Le groupe Freelance.com est coté en Bourse sur Euronext Growth à Paris.

Libellé : FREELANCE.COM

Code ISIN : FR0004187367

Code mnémonique : ALFRE

Nombre d'actions composant le capital social : 36 144 635

Plus d'informations sur Freelance.com

GROUPE FREELANCE

Claude TEMPE

Vice-Président

Tél. : 01 80 48 70 00

ctempe@freelance.com GEN-G

Joseph de Beco

Relation presse

Tél. : 01 44 94 83 75

Port : 06 87 84 55 01

joseph.debeco@gen-g.com

