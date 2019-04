Freelance.com : Résultats annuels 2018

Chiffre d'affaires : +21%

Résultat d'exploitation : +31%

Résultat net : +103%

Lors de sa réunion du 19 avril 2019, le Conseil d'administration de Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 - ALFRE) a approuvé les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2018 résumés ci-dessous.

Données consolidées auditées en K€ (normes françaises) 2018 2017 Variation Chiffre d'affaires 187 711 154 497 +21% Résultat d'exploitation 5 768 4 394 +31% marge d'exploitation - en % du chiffre d'affaires 3,1% 2,8% Résultat financier -737 -100 Résultat exceptionnel 388 -1 321 Impôts sur le résultat -970 -652 Résultat net (part du groupe) 4 448 2 189 +103% marge nette - en % du chiffre d'affaires 2,4% 1,4%

A l'issue de l'exercice 2018, Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 187,7 M€, en croissance organique de +21% par rapport à 2017. Freelance.com enregistre ainsi un troisième exercice consécutif en croissance à deux chiffres.

L'ensemble des activités du groupe a contribué à cette progression, tant en France qu'à l'international.

Doublement du résultat en 2018

Dans un contexte d'importantes réorganisations internes, à la suite des opérations d'apport de fin 2016, et de croissance dynamique de l'activité, les synergies ont permis de maîtriser les charges d'exploitation et de consacrer les efforts du groupe au renforcement des équipes commerciales, marketing et informatiques.

Le résultat d'exploitation s'est établi à 5,8 M€, à comparer aux 4,4 M€ en 2017, en progression de +31%. La marge d'exploitation s'est élevée à 3,1% contre 2,8% un an plus tôt.

Le groupe a enregistré un résultat exceptionnel de 0,4 M€ en 2018, en partie lié au dénouement favorable d'un litige avec l'administration fiscale.

Après prise en compte de l'impôt sur les résultats et de la participation, le résultat net part du groupe s'est établi à 4,4 M€ en 2018, contre un bénéfice de 2,2 M€ un an plus tôt, soit une marge nette de 2,4% (vs. 1,4% en 2017).

Une structure financière solide au 31 décembre 2018

Au 31 décembre 2018, le Groupe bénéficiait d'une structure de bilan solide avec des capitaux propres renforcés à 33,5 M€, sous l'effet des résultats et de l'exercice de BSA (bons de souscription d'actions) pour 3,6 M€ en juillet 2018.

Freelance.com bénéficiait d'une trésorerie disponible de 20,3 M€ à fin 2018, pour des dettes financières de 11,4 M€, en recul de 2,1 M€. Au 31 décembre 2018, Freelance.com bénéficiait donc d'une trésorerie nette de 8,9 M€.

2018 31-déc-2017 Actif immobilisé 40 062 38 289 Capitaux propres (part du groupe) 33 519 23 609 dont Ecarts d'acquisition 35 650 35 035 Provisions pour risques et charges 1 561 2 438 Actif circulant 49 088 40 696 Dettes 73 848 71 298 dont Créances clients 39 704 32 197 dont Emprunts et dettes financières 11 411 13 555 dont Autres créances 9 384 8 500 dont Dettes fiscales et sociales 42 165 42 017 dont Dettes fournisseurs 19 424 14 272 Trésorerie 20 327 19 362 Comptes de régularisation 373 275 Comptes de régularisation 922 966 TOTAL ACTIF 109 850 98 622 TOTAL PASSIF 109 850 98 622

Objectifs financiers 2019 : croissance à deux chiffres et nouvelle amélioration de la rentabilité

La croissance constatée en fin d'année 2018 témoigne de la pertinence de la stratégie commerciale du groupe, qui entend continuer à se développer fortement dans ses services aux indépendants et aux entreprises.

Comme lors des exercices précédents, d'importants investissements continuent d'être réalisés en ressources humaines, en marketing et en informatique, clés de voûte de la stratégie du groupe.

L'exercice 2019 s'inscrit dans cette continuité et Freelance.com se fixe pour objectif de dépasser les 220 M€ de chiffre d'affaires, soit une croissance de plus de 15%, et de réaliser un résultat d'exploitation supérieur à 7 M€, en progression de plus de 20%.

A plus long terme, l'ambition du groupe est de dépasser le seuil des 500 M€ de chiffre d'affaires d'ici 5 ans.

Amélioration de la liquidité du titre

Le groupe souhaite améliorer la liquidité du titre Freelance.com afin de faciliter les échanges et permettre l'entrée de nouveaux actionnaires au capital.

Freelance.com a notamment modifié son mode de cotation, le 11 mars dernier, et est désormais coté en continu sur Euronext Growth.

Prochains rendez-vous :

Publication du chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2019 le 20 mai 2019, après la clôture des marchés d'Euronext

trimestre 2019 le 20 mai 2019, après la clôture des marchés d'Euronext Participation à la Journée Valeurs Moyennes (JVM) de la SFAF, le 11 juin 2019

Participation au forum investisseurs Small & Midcaps Gilbert Dupont, le 20 juin 2019

A propos du groupe Freelance.com

Sur un marché du travail en pleine mutation, où la part des indépendants dans la population active est de plus en plus importante et où les besoins de flexibilité et d'agilité des entreprises sont de plus en plus nécessaires à leur développement, Freelance.com est le leader français de l'intermédiation entre entreprises et prestataires intellectuels.

Freelance.com, partenaire de l'Entreprise Etendue, structure et sécurise la collaboration entre les organisations, privées et publiques, et les travailleurs indépendants/PME en offrant une gamme complète de produits et de services permettant à ces deux mondes de se trouver, de se rencontrer, de traiter les aspects administratifs, de gérer et de sécuriser leurs relations (Talent acquisition, Portage salarial, Gestion de la sous-traitance, Conformité fournisseurs, etc.)

Le Groupe Freelance.com bénéficie de plus de 20 ans d'expérience et est présent dans 5 pays (France, Allemagne, Angleterre, Maroc, Suisse). Le Groupe a réalisé de 188 M€ de chiffre d'affaires en 2018, en s'appuyant sur 130 collaborateurs au service de plus de 4 500 consultants en activité chez ses clients. Freelance.com est coté en Bourse, sur le marché Euronext Growth à Paris.

