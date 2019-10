Freelance.com : Résultats semestriels 2019 en forte progression - Objectifs financiers annuels confortés et dépassés

Chiffre d'Affaires : + 25%

Résultat d'exploitation : +66%

Résultat net : +71%

Freelance.com (Euronext Growth - FR0004187367 - ALFRE), plateforme globale de référence pour l'écosystème talents - entreprises, publie ses résultats semestriels consolidés au titre du 1er semestre de l'exercice 2019, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 18 octobre 2019. Ces informations semestrielles non auditées, présentées et commentées ci-dessous de manière synthétique, ont été établies en données consolidées selon les normes comptables françaises.

Données consolidées non auditées en K€ - (normes françaises) S1 2019 S1 2018 Variation Chiffre d'affaires 111 522 88 909 +25% Résultat d'exploitation 4 109 2 470 +66% Résultat d'exploitation - en % du chiffre d'affaires 3,7% 2,8% Résultat financier -47 -130 Résultat exceptionnel -344 -59 Impôts sur le résultat -453 -376 Résultat net (part du groupe) 3 266 1 905 +71% Résultat net - en % du chiffre d'affaires 2,9% 2,1%

A l'issue du 1er semestre 2019, Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 111,5 M€, en progression de +25% par rapport au 1er semestre 2018.

Le semestre écoulé a été marqué par des 13ème et 14ème trimestres consécutifs de croissance à deux chiffres : le groupe bénéficie pleinement des synergies commerciales issues de son changement de dimension et des signatures de nouveaux référencements auprès de grandes entreprises françaises et étrangères.

Progression de +66% du résultat d'exploitation

Le résultat d'exploitation semestriel s'est établi à 4,1 M€, en hausse de +66% par rapport au 1er semestre 2018. La marge d'exploitation ressort à 3,7%, en augmentation par rapport au 1er semestre 2018 (2,8%).

Le résultat financier se décompose principalement pour 0,1 M€ d'effets de change positifs, liés aux flux en devise Suisse, et pour 0,3 M€ de charges d'intérêts.

Le résultat exceptionnel s'établit à -0,3 M€, et comprend principalement le coût des risques sociaux et fiscaux.

Enfin, après prise en compte de l'impôt sur les résultats, le résultat net part du groupe est de 3,3 M€, en hausse de +71% en données consolidées.

Une solide structure financière au 30 juin 2019

Données consolidées non auditées en K€ - (normes françaises) 30-juin-2019 30-juin-2018 Données consolidées non auditées en K€ - (normes françaises) 30-juin-2019 30-juin-2018 Actif immobilisé 40 113 39 301 Capitaux propres (part du groupe) 36 655 26 765 dont Ecarts d'acquisition 35 650 35 650 Provisions pour risques et charges 1 416 2 283 Actif circulant 73 165 67 863 Dettes 74 378 77 205 dont Créances clients 41 890 38817 dont Emprunts et dettes financières 11 577 16 631 dont Autres créances 9 789 8926 dont Dettes fiscales et sociales 37 516 41 447 Trésorerie 21 481 19 620 dont Dettes fournisseurs 24 923 18 131 Comptes de régularisation 390 556 Comptes de régularisation 1 219 1466 TOTAL ACTIF 113 668 107 720 TOTAL PASSIF 113 668 107 720

Freelance.com bénéficie d'une structure financière solide à l'issue du 1er semestre 2019.

Les capitaux propres ont été renforcés à 36,7 M€ au 30 juin 2019 contre 26,8 M€ au 30 juin 2018.

La structure financière demeure particulièrement saine avec 21,5 M€ de trésorerie disponible pour des dettes financières de 11,6 M€, constituées pour 11,1 M€ de l'emprunt obligataire convertible souscrit par le Groupe CBV Ingénierie.

Perspectives et objectifs financiers 2019 : une croissance rentable à deux chiffres

L'activité hors de France représente 29% du chiffre d'affaires du Groupe au 1er semestre 2019.

Fort de ce bon 1er semestre, le groupe est très confiant dans la réalisation de ses objectifs 2019 : plus de 220 M€ de chiffre d'affaires et 7 M€ de résultat d'exploitation.

A plus long terme, Freelance.com ambitionne de dépasser le seuil des 500 M€ de chiffre d'affaires d'ici à 5 ans.

Prochains rendez-vous :

Publication du Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019, le 25 novembre 2019, avant l'ouverture des marchés Euronext à Paris.

A propos du groupe Freelance.com

Au cœur de la transformation du monde du travail, Freelance.com est la plateforme globale de référence pour l'écosystème talents - entreprises. Son spectre de solutions - recrutement des talents, gestion des ressources et mise en conformité, portage salarial… - libèrent les énergies pour que les talents soient le plus impactant là où ils agissent. Simples, lisibles, intelligentes, collaboratives, ces solutions facilitent la vie des entreprises et des talents, accélèrent leurs succès et participent au développement du travail libéré avec humanité et responsabilité. Acteur précurseur et audacieux, Freelance.com n'a cessé d'étendre ses savoir-faire pour maîtriser l'ensemble de l'écosystème entre les entreprises et les talents, avec plus d'1 million d'utilisateurs de ses plateformes. Fort de 15 agences en région et 4 implantations internationales (Allemagne, Angleterre, Maroc, Suisse), le groupe Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires de 187 M€ en 2018 et se donne pour objectif d'atteindre 220 M€ pour l'année 2019. Le groupe Freelance.com est coté en Bourse sur Euronext Growth à Paris.

Libellé : FREELANCE.COM

Code ISIN : FR0004187367

Code mnémonique : ALFRE

Nombre d'actions composant le capital social : 35 770 284

Plus d'informations sur Freelance.com

GROUPE FREELANCE

Claude TEMPE

Vice-Président

Tél. : 01 80 48 70 00

investisseurs@freelance.com ACTUS FINANCE

Nicolas Bouchez

Relation presse

Tél. : 01 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

